Almanya’da cami otoparkında araç kundaklandı

Haberin Devamı

Bochum DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Adnan Akçay yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınayarak faillerin bir an önce yakalanmasını istedi. Akçay, kamera kayıtlarına göre bir kişinin camiye ait otoparka girdiğini ve altına benzin dökerek aracı yaktığını söyledi. Ayrıca camiye 500 metre uzaklıkta başka bir elektrikli aracın da kundaklanmaya çalışıldığını belirten Akçay, “Polis olayla ilgili soruşturma başlattı” dedi. Son yıllarda, Almanya’da camilere karşı artan saldırılar halkı huzursuz ederken, bugüne kadar gerçekleşen saldırıların failleri de yakalanamadı.