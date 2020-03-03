Almanya’da cami duvarına tehdit mesajı yazıldı

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Pfaffenhofen Camisi’ne sabaha karşı 04.00 sıralarında gelen bir kişinin duvara yazdığı tehdit mesajı, camiye ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarına göre, kimliği belirsiz kişinin 1 dakika gibi kısa sürede tehdit mesajlarını yazdıktan sonra camiden hızla ayrıldığı belirtildi. Cami derneği tarafından intikal ettirilen olayın ardından polisin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.