Vicdansız anne 10 aylık bebeğini satışa çıkardı

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POLİS sözcüsü Stephan Hertz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, birçok vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçtiklerini doğruladı. Hertz, “Hızlıca Gençlik Dairesi ile iletişime geçtik ve annenin adresine gittik” dedi. İlk haber, “buten un binnen” portalı tarafından yapıldı. Polis, ilanda annenin adresinin açıkça belirtildiğini ve bu nedenle uzun süre araştırma yapmalarına gerek kalmadığını belirtti. Daha da şaşırtıcı olan ise annenin bebeği kargo ile göndermeyi teklif etmesi ve bunun için 6.75 Euro talep etmesi oldu.





HER ŞEY ŞAKAYMIŞ!

Polis ve Gençlik Dairesi yetkilileri, Cuxhaven’da bir apartman dairesinde yaşayan 22 yaşındaki anneye ulaştı. Evde 20 yaşındaki baba ve 10 aylık bebek de bulunuyordu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve çocuğun güvenliğini tehdit edecek bir durum tespit edilmedi. Anne, polise verdiği ifadede ilanı kendisinin yayınladığını itiraf etti ancak bebeğini gerçekten vermeyi asla düşünmediğini, her şeyin bir şaka olduğunu söyledi.

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‘EN RAHATSIZ EDİCİ ŞAKA’

Polis sözcüsü Hertz, olayla ilgili sert bir açıklama yaparak, “Bu, şahit olduğum en kötü ve en rahatsız edici şakalardan biri. Açıkçası hâlâ şoktayım” dedi. Ancak, anne hakkında bebeği henüz başkasına vermediği için herhangi bir cezai işlem yapılmayacak. Gençlik Dairesi, aileyi takip altında tutacaklarını açıkladı. İlan ise aynı akşam platformdan kaldırıldı.