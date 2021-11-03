Almanya’da ‘Booster’ karmaşası!

TAZELEYİCİ ‘Booster’ aşılarının şimdilik 70 yaş üstü insanlar için uygulanacağını belirten Komisyon Başkanı, “Henüz ilk ve ikinci aşılar tamamlanmadı. Almanya’da halen yüzde 30 aşı olmayan bölgeler var. İlk aşılar üçüncü aşıdan daha önemli” dedi. Söz konusu üçüncü aşıların kimlere yapılacağı konusunda hekimler birkliklerinin de farklı görüşler açıklaması dikkat çekti. Federal Tabipler Odası, tazeleyici aşıların herkese yapılması önerisinde bulunurken, hastalık kasalarına bağlı hekimler birliği ise STIKO kararının doğru olduğunu açıkladı.
ZİRVE HAZIRLIĞI
Diğer yandan Başbakan Angela Merkel’in çağrısı üzerine gelecek hafta tüm eyaletlerin katılacağı yeni bir korona zirvesi yapılacağı duyuruldu. ‘Booster’ aşılarının da gündeme geleceği zirvede artan vakalar karşısında toplu olarak nasıl bir yol izleneceği konusunun ele alınacağı bildirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin yeni başbakanı Hendrik Wüst (CDU), acil bir genel toplantının geçerli önlemler alınması konusunda büyük fayda sağlayacağını söyledi.
EN FAZLA 5 KİŞİ BİR ARADA OLACAK
Aynı zamanda Baden Württemberg eyaletinde de özellikle aşısızlar için yeni kısıtlamalar getirildiği duyuruldu. Sosyal yaşamda zorunlu alışveriş dışında kapalı mekânlara girişlerde aşı olmayanlar PCR testi yaptırmak zorunda kalacak, hızlı testler geçerli sayılmayacak. Bugünden itibaren geçerli olacak uygulamaya göre ayrıca aşı olmayanlar, en fazla 5 kişi olarak bir arada bulunabilecek.