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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da ‘Booster’ karmaşası!

#Almanya#STIKO#Angela Merkel
Almanya’da ‘Booster’ karmaşası

Almanya’da artan vakalar karşısında ilgili kurumlardan gelen farklı açıklamalar kafaları karıştırdı. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn (CDU), 12 yaş üstü herkese güçlendirici üçüncü aşı talebini yinelerken, ‘Booster’ isimli güçlendirici aşıların araştırma aşamasında olduğunu açıklayan onay kurumu Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) Başkanı Thomas Mertens ise, ilk önce temel aşılamaların sona ermesi gerektiğini söyledi.

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TAZELEYİCİ ‘Booster’ aşılarının şimdilik 70 yaş üstü insanlar için uygulanacağını belirten Komisyon Başkanı, “Henüz ilk ve ikinci aşılar tamamlanmadı. Almanya’da halen yüzde 30 aşı olmayan bölgeler var. İlk aşılar üçüncü aşıdan daha önemli” dedi. Söz konusu üçüncü aşıların kimlere yapılacağı konusunda hekimler birkliklerinin de farklı görüşler açıklaması dikkat çekti. Federal Tabipler Odası, tazeleyici aşıların herkese yapılması önerisinde bulunurken, hastalık kasalarına bağlı hekimler birliği ise STIKO kararının doğru olduğunu açıkladı.

ZİRVE HAZIRLIĞI
Diğer yandan Başbakan Angela Merkel’in çağrısı üzerine gelecek hafta tüm eyaletlerin katılacağı yeni bir korona zirvesi yapılacağı duyuruldu. ‘Booster’ aşılarının da gündeme geleceği zirvede artan vakalar karşısında toplu olarak nasıl bir yol izleneceği konusunun ele alınacağı bildirildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin yeni başbakanı Hendrik Wüst (CDU), acil bir genel toplantının geçerli önlemler alınması konusunda büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Almanya’da ‘Booster’ karmaşası
YENİ KISITLAMALAR YOLDA
Vakaların son derece büyük artış gösterdiği Saksonya eyaletinde ise kamusal alan içerisinde sadece 2G kuralı geçerli olacağı duyuruldu. Yeni alınan hükümet kararına göre eyalet genelinde artan korona vakaları nedeniyle aşı olmayanlar zorunlu haller dışında restoranlar, barlar, konser ve spor salonları gibi kapalı yerlere giremeyecek. Gelecek pazartesinden itibaren geçerli olacak yeni uygulamaya göre söz konusu mekânlara girişlerde korona testi yaptırmak yeterli olmayacak. Ailesinde ortaya çıkan korona vakası nedeniyle karantina altında tutulduğu belirtilen Saksonya Eyaleti Başbakanı Michale Kretschmer (CDU), “Pandemi sona ermedi, aksine daha da tehlikeli hale geldi. Kısıtlamalar zorunlu” dedi.

EN FAZLA 5 KİŞİ BİR ARADA OLACAK
Aynı zamanda Baden Württemberg eyaletinde de özellikle aşısızlar için yeni kısıtlamalar getirildiği duyuruldu. Sosyal yaşamda zorunlu alışveriş dışında kapalı mekânlara girişlerde aşı olmayanlar PCR testi yaptırmak zorunda kalacak, hızlı testler geçerli sayılmayacak. Bugünden itibaren geçerli olacak uygulamaya göre ayrıca aşı olmayanlar, en fazla 5 kişi olarak bir arada bulunabilecek.

 

 

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#Almanya#STIKO#Angela Merkel

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