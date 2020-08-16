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Haber Giriş: 16.08.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

Almanya’da boğulan imamın cenazesi memleketine gönderildi

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Almanya’da boğulan imamın cenazesi memleketine gönderildi
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Almanya’da serinlemek için girdiği Elbe Nehri’nde boğulan cami imamı Cemal Kınacı’nın cenazesi Samsun’a gönderildi.

EDİNİLEN bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Almanya’da bir camide görev yaparken Elbe Nehri’nde boğularak hayatını kaybeden imam Cemal Kınacı’nın (50) cenazesi, uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı’na götürüldü. Kınacı’nın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Cemal Kınacı’nın cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Sarıdibek Mahallesi’ne götürüldü. Kınacı’nın bugün toprağa verileceği öğrenildi.

 

 

 

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