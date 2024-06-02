Almanya’da bir politikacıya daha saldırı!

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ALMANYA’da politikacılara dönük saldırılara bir yenisi daha eklendi ve dün CDU Federal Meclis milletvekili Roderich Kiesewetter de hem sözlü hem de fiziksel saldırıya uğradı. CDU’nun Stuttgart yakınlarındaki Aalen’de düzenlediği bir etkinliğe katılan Kiesewetter, partinin standında ziyaretçilere Avrupa Parlamentosu seçimlerine paralel olarak 9 Haziran’da bölgede yapılacak yerel seçimlerle ilgili bilgi verirken, hiç tanımadığı bir şahıs kendisine sözlü sataşmalarda bulunup, hakaretler etti. Böyle davranmaması uyarısında bulunması ve cep telefonuyla görüntüsünü almak istemesi üzerine de CDU’lu politikacıyı iten ve suratına bir tokat atan şahıs olay yerinden uzaklaştı.

YÜZÜNDE ÇİZİKLER OLUŞTU

Roderich Kiesewetter’in yüzünde çizikler oluşurken, kayıplara karışan saldırganın görgü tanıklarının ifadelerine göre, özellikle pandemi döneminde hükümetin aldığı önlemleri protesto eden aşırı sağcı ‘Querdenker’ (Aykırı düşünenler) hareketi yandaşlarından olduğu belirlendi. 55 yaşındaki saldırganın Aalen Belediye Meclisi üyeliğine aday olduğu da ortaya çıktı. CDU’lu politikacı kısa bir süre sonra olay yerine gelen polisin kendisine saldırganın özür dilemesi halinde hakkında suç duyurusunda bulunmamasını önerdiğini açıkladı. Saldırganın gelip özür dilemesi halinde polisin önerisi doğrultusunda hareket ederek suç duyurusunda bulunmayacağını da söyledi. Öte yandan Yeşiller Eş Başkanı Ricarda Lang ile FDP’li Federal Bilim Bakanı Bettina Stark-Watzinger, CDU’lu politikacıya girişilen saldırıyı kınadı. Ricarda Lang, sosyal medya platformunda “Bizde birisi saldırıya uğrarsa tüm demokratlar yanındayız”, Stark-Watzinger de, “Bu seçim kampanyası sırasında demokrasi için angajman gösteren politikacılara saldırısız bir günün olmaması üzüntü vericidir. Şiddet kazanmamalıdır” paylaşımında bulundular.