Almanya’da bir kadın girişimcinin başarı hikayesi!

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BURADA, Türkiye’den getirdiği Müslümanların tercih ettiği taharet tuvaletler dahil olmak üzere, İtalya ve İspanya gibi farklı ülkelerden getirdiği mermer, seramik ve fayansların tanıtımını ve satışını yapıyor. Hülya Çetin, ekonomik krizlere rağmen ticarette söz sahibi olmanın önemine inandığını belirtti. “Gelecek neyi gösterir bilemem fakat şu an ticarete atılarak Adler Fliesen Bau GmbH isimli firmayı kurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir kadın girişimci olarak, özellikle kadınlarımızın yaşadıkları evlerin yer, mutfak, banyo ve tuvaletlerini en güzel şekilde dizayn etmek istediklerini iyi biliyorum. Her girişimci risk alır; bu kolay bir yaşam tarzı değil. Kendi işimi kurduktan sonra ne yaşadığımı ve hangi zorluklardan geçtiğimi bilmeyen bazı arkadaşlarım beni kıskanmaya başladığında üzüldüğüm zamanlar oldu. Bilinmesi gereken, Almanlar ülkemizde tesis kurup kendi mallarını satıyorlar ve para kazanıyorlarsa, biz de Almanya’da kendi işyerimizi kurup genişletip söz sahibi olan insanlar durumuna gelmeliyiz” dedi.