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Almanya’da bir kadın girişimcinin başarı hikayesi!

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#AVRUPADAN HABERER#Adler Fliesen Bau Gmbh #Melih Taşçı
Almanya’da bir kadın girişimcinin başarı hikayesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 10:38

Nürnberg’de yaşayan iki çocuk annesi Hülya Çetin, uzun yıllar AEG ve Semikron gibi büyük firmalarda çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdi. “Artık yeter, kimseden emir almadan kendi işimi kurup kendime çalışacağım, ekonomide ben de söz sahibi olacağım” diyerek Nürnberg yakınlarındaki Oberasbach kasabasında 500 metrekarelik bir showroom açtı.

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BURADA, Türkiye’den getirdiği Müslümanların tercih ettiği taharet tuvaletler dahil olmak üzere, İtalya ve İspanya gibi farklı ülkelerden getirdiği mermer, seramik ve fayansların tanıtımını ve satışını yapıyor. Hülya Çetin, ekonomik krizlere rağmen ticarette söz sahibi olmanın önemine inandığını belirtti. “Gelecek neyi gösterir bilemem fakat şu an ticarete atılarak Adler Fliesen Bau GmbH isimli firmayı kurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir kadın girişimci olarak, özellikle kadınlarımızın yaşadıkları evlerin yer, mutfak, banyo ve tuvaletlerini en güzel şekilde dizayn etmek istediklerini iyi biliyorum. Her girişimci risk alır; bu kolay bir yaşam tarzı değil. Kendi işimi kurduktan sonra ne yaşadığımı ve hangi zorluklardan geçtiğimi bilmeyen bazı arkadaşlarım beni kıskanmaya başladığında üzüldüğüm zamanlar oldu. Bilinmesi gereken, Almanlar ülkemizde tesis kurup kendi mallarını satıyorlar ve para kazanıyorlarsa, biz de Almanya’da kendi işyerimizi kurup genişletip söz sahibi olan insanlar durumuna gelmeliyiz” dedi.

Almanya’da bir kadın girişimcinin başarı hikayesi
Adler Fliesen Bau GmbH ve Ortakları
Adler Fliesen Bau firmasının ortaklarından Melih Taşçı ise, “İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan 400’ün üzerinde anahtar teslimi inşaat kurduk ve kurulan inşaatların seramik ve fayans işini de yıllarca yaparak tecrübe kazandık. Kazandığımız 25 yıllık tecrübeyi Nürnbergli Hülya Çetin’in satış kabiliyetiyle birleştirerek, doğanın tüm canlılığını seramik ve fayans ürünlerine taşıyoruz. Türkiye’nin teknik granit üretimi yapan en büyük tesisine sahip olan QUA Granite’nin de en büyük desteğini alarak seramik ve fayans konusundaki boşluğu doldurduk. Diğer firmalar aldıkları siparişi 5-6 haftadan önce teslim edemezken, biz aldığımız siparişleri en fazla 7 gün içerisinde QUA’nın 500 bin metrekarelik deposundan kendi personelimizle alıp adrese ulaştırıyoruz. Gerektiğinde deneyimli işçilerimizin tecrübelerinden de yararlanarak hizmet veriyoruz” diye konuştu.

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#AVRUPADAN HABERER#Adler Fliesen Bau Gmbh #Melih Taşçı

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