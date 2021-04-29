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Avrupa
AA / Fotoğraf: Getty Images
Haber Giriş: 29.04.2021 - 11:49 | Son Güncelleme:

Almanya’da bir günde 24 bin 736 yeni vaka

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Almanya’da bir günde 24 bin 736 yeni vaka

Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 264 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 82 bin 544’e çıktı. Virüs tespit edilen kişi sayısı 24 bin 736 artışla 3 milyon 357 bin 268’e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 154.9 olarak belirlendi. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 5 bin 47 olduğu, bunlardan 2 bin 874’ünün de entübe edildiği kaydedildi. Ülkede 21 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 6 milyon 500 bin kişiye ikinci dozu yapıldı.

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