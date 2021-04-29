Almanya’da bir günde 24 bin 736 yeni vaka

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 154.9 olarak belirlendi. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 5 bin 47 olduğu, bunlardan 2 bin 874’ünün de entübe edildiği kaydedildi. Ülkede 21 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 6 milyon 500 bin kişiye ikinci dozu yapıldı.