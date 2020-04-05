Almanya’da bir Afgan, bir Afgan’ı bıçakladı

KAVGADA 28 yaşındaki Afgan Janagha Amiri, 23 yaşındaki Afganlı genci bıçakladı. Afgan genç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Amiri olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis, katil zanlısını yakalamak için soruşturma başlattı ve bir fotoğrafını yayınlayarak, halktan yardım istedi. 1.84 boyunda, 74 kilo, siyah kısa saçlı olan zanlıyı görenlerin polise haber vermesi talep edildi. Almanya’nın Augsburg kentinde de bir mülteci yurdunda çıkan kavgada 29 yaşındaki Afgan, 15 yaşındaki genci bıçakla ağır yaraladı. Aynı aileden 4 kişi daha yaralandı. Saldırgan olay yerinde yakalandı.