Almanya’da binlerce KOBİ’nin yönetimi göçmenlere geçebilir

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ARAŞTIRMALARA göre Almanya’da önümüzdeki iki yıl içinde toplam 260 bin küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ’ler) firma içinden ya da dışından yeni yönetimlere devredilme durumuyla karşı karşıya kalacak. Ancak bunların büyük bir bölümünün bu devir teslim süreci için herhangi bir hazırlığı yok. Frankfurt Esnaf ve Zanaatkarlar Odası danışmanlarından Adrian Burghart’a göre bu durum Frankfurt ve Rhein Main Bölgesi’nde kayıtlı 30 bin işletmenin üçte biri için geçerli.

YÜZDE 75’İ GÖÇMEN GİRİŞİMCİLER

Öte yandan Almanya’da kendi işletmesini kurmaya hazır binlerce göçmen kökenli girişimci yaşıyor. Frankfurt ve çevresinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin kuruluşuna destek veren kurumlardan KOMPASS’ın Genel Müdürü Ellen Bommersheim, “Bölgemizdeki yeni işletmelerin yüzde 75’inin kurucusu göçmen girişimcilerden oluşuyor” diyor. Kısa bir süre önce başlatılan ‘follow mi’ projesi bu iki kesimi bir araya getirmeyi hedefliyor. Yaklaşık 30 yıldır Frankfurt ve çevresinde büyük bölümü eğitim ağırlıklı olmak üzere çok yönlü sosyal yardım, eğitim ve entegrasyon çalışmaları yürüten kuruluşlardan KUBI (Eğitim ve Kültür Derneği) tarafından başlatılan proje, bir işyeri kurmak isteyen girişimci göçmenlerle, KOBİ’lerin yöneticilerine devir teslim sürecinin tüm aşamalarında eşlik ediyor.

ÇOK YÖNLÜ HİZMET İÇERİYOR

Bu süreç her iki kesimi bilgilendirmek, gerekli ön araştırmaların yapılmasına ve resmi işlemlere destek vermek, yabancılar hukukundan, şirketler ve vergi hukukuna çeşitli alanlarda, ya da kredi ve ekonomik teşvikler konularında danışmanlık yapmak gibi çok yönlü hizmetleri içeriyor. Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından desteklenen proje, bu nedenle bu konunun uzmanı hukuk kuruluşları, meslek odaları ve KOMPASS gibi kurumlarla işbirliği içinde yürütülüyor.

‘follow mi’ projesinin tanıtımı amacıyla kısa bir süre önce ‘kamu yararına çalışan şirket’ (gGmbH) olarak yeniden yapılanmış olan KUBİ’nin Frankfurt’taki merkezinde düzenlenen toplantıya KOMPASS Genel Müdürü Ellen Bommersheim, Frankfurt Esnaf ve Zanaatkarlar Odası İşletme, Teknik ve Dijitalleşme Danışmanlığı Bölümü’nden Adrian Burghardt ve Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Salih Taşdirek ile KUBI Genel Müdürü Arif Arslaner ve ‘follow mi’ projesinin yöneticileri Nalan Seval ve Emre Berk katıldılar.

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KUBİ’NİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR

Çok sayıda medya kuruluşunun katıldığı toplantıda sıfırdan yeni bir iş yeri kurmaktansa, yıllardır faaliyet gösteren, ancak yöneticilerinin emekliye ayrılması ya da başka nedenlerle kapanma riskiyle karşı karşıya olan işletmelerin devralınmasının hem taraflar açısından, hem de ülke ekonomisi açısından daha verimli olacağına dikkat çekildi. KUBİ’nin yıllardır Frankfurt ve çevresinde yürüttüğü çalışmalarla biriktirdiği deneyim ve toplumsal bağların bu projenin başarısı için önemli bir faktör olduğuna dikkat çekildi. Kendi çalıştığı Alman firmasını devralıp, geliştirerek faaliyete devam ettiren bir girişimci olan Salih Taşdirek de hedeflenen şeyin başarılı bir örneği olarak toplantıyı zenginleştirdi. Taşdirek’in firması Erbacher + Kolb’un, kurucularından birinin Frankfurt’un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Walter Kolb’un oğlu olması bu örneği daha da ilginç kıldı.



KİMLER BU PROJEDEN DESTEK ALABİLİR?

* Rhein Main Bölgesi’ndeki yeni kuşak işletmeci sorunu yaşayan, “devren satılık” KOBİ’ler,

* Serbest meslek sahibi olmak isteyen ya da mevcut bir şirketi devren satın almak isteyen nitelikli göçmen girişimciler,

* Daha önce serbest meslek sahibi olmayı deneyip, başarısız olan, ancak daha iyi bir planla yeni bir başlangıcı hedefleyen girişimciler,

* Kendi içinde yönetim değişimi sürecindeki göçmen aile şirketleri.

‘İşletmelerin sürekliliği’ projesinin hedefleri şöyle:

* Rhein-Main Bölgesi’ndeki işletmelerin devamı için yeni kuşak yönetici eksikliğini gidermek,* Göçmen girişimcilerin yeterince değerlendirilmemiş potansiyelinden yararlanmak,* Göçmenler tarafından kurulmuş işletmelerin ekonomik katkı ve hedeflerini destekleyip, teşvik etmek,* Çalışanların işlerini güvence altına almayı ve yeni istihdam olanakları yaratmak.* Faaliyetteki şirketlerin birikmiş üretim deneyimleri ve “know how”undan yararlanmak.* Almanya ekonomisinin rekabet edebilirliğini korumak, geliştirmek.KUBİ, halen başında bulundukları işletmeleri gelecekte devretmesi söz konusu olan firma yöneticileri ve devredilecek firmaları üstlenmeyi düşünen göçmen kökenli girişimciler başta olmak üzere bu konuyla ilgili herkes için internet üzerinden yayınlanacak bir konferans düzenliyor. Konferansa tanıtım toplantısına katılan Ellen Bommersheim, Nalan Seval, Salih Taşdirek, Arif Arslaner ve Emre Berk’in yanısıra konunun uzmanı avukatlar Sevim Yılmaz ve Hatice Meral katılıp, bilgi verecekler.1 Kasım pazartesi günü saat 18.00’den itibaren yayınlanacak konferansa isteyen herkes katılabilir.Ayrıntılı bilgi için:Nalan Seval / seval@kubi.info / tel: 069-8700258-35Zoom-Konferansının linkiMeeting-ID: 938 1149 5786Şifre: 089572