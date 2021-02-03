Almanya’da bilanço ağırlaşıyor

ENSTİTÜNÜN verilerine göre son 24 saat içinde 9 bin 705 yeni vaka tespit edildi, salgının başladığı ilk günden bu yana test sonucu pozitif çıkanların sayısı 2 milyon 237 bin 790’a çıktı. Haftalık vaka sayısı 68 bin 957 olarak açıklanırken, bir hafta içinde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı ise 82.9 olarak gerçekleşti. Yoğun bakımda tedavi gören 4 bin 330 hastanın 2 bin 350’si entübe edilmiş durumda.

Almanya’da bugüne kadar en çok vaka 33 bin 777’yle 18 Aralık’ta tespit edilmişti. Ülkede bir günde en çok can kaybı ise 1244 kişi ile 14 Ocak’ta kayıtlara geçmişti. Yaş gruplarına göre virüs en çok 80 yaş üzerindeki insanların ölümüne yol açtı. Şimdiye kadar 22 bin 263’ü kadın olmak üzere 80 yaş üstü toplam 40 bin 437 kişi virüs kaynaklı hayatını kaybetti.