Almanya’da bilanço ağırlaşıyor

SON bir hafta içinde 78 bin 481 kişi virüse yakalanırken, yedi günde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı 94.4’de geriledi. Aktif hasta sayısı 247 bin 198 olarak açıklanırken, yaklaşık olarak 1 milyon 898 bin 900 kişi de virüsü yenerek yeniden sağlığına kavuştu. Ülke genelinde bugüne kadar 38 milyon 553 bin 736 kişiye test yapıldı. Virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 475, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 489 olarak kaydedildi. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 84.31 olarak açıklandı.

Aşılama çalışmalarının sürdüğü Almanya’da 2 milyon 100 binin üzerinde kişi aşılanırken, 366 binden fazla kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı. 80 yaş üstü ile bazı sağlık çalışanların ikinci doz aşıları tamamlandı. Almanya’da haftada ortalama 500 ile 600 bin arasında kişiye aşı yapılıyor.