Almanya’da bıçaklı saldırı: 1’i ağır 4 kişi yaralı

YEREL basında yer alan haberlere göre saat 19.00 sıralarında gerçekleşen ve nedeni henüz bilinmeyen olayda, saldırının faili olduğundan şüphelenilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Henüz olayla ilgili polis tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, basında yer alan haberlere göre saldırgan olduğundan şüphelenilen kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası Essen kentinden de polis takviyesi yapılan şehirde güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.