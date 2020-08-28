Almanya’da başörtülü öğretmenin hukuk zaferi

YÜKSEK mahkemeye göre, Berlin’deki ‘Tarafsızlık Yasası’nda’ yer alan öğretmenler için genel dini semboller yasağı anayasaya aykırı. Kararı Federal Çalışma Mahkemesi sözcüsü duyurdu. Sözcü, Berlin Eyalet İş Mahkemesi’nin kararına itiraz eden Berlin Eyalet Senatörlüğü’nün temyiz talebinin reddedildiğini açıkladı. Sözcü, Federal Çalışma Mahkemesi’nin kadının dini nedeniyle ayrımcılığa uğradığına karar verdiğini belirtti. Sözcü açıklamasında, kararda ilgili maddenin değiştirilerek anayasaya uygun hale getirmesinin de yer aldığını kaydetti.

PARA CEZASI YERİNDE

Berlin Eğitim Senatörlüğü, eyalete yürürlükte olan Tarafsızlık Yasası’nı gerekçe göstererek başörtülü bir öğretmenin iş başvurusunu reddetmişti. Senatörlük, gerekçe olarak da sınıflarda dini sembollerin yasak olduğunu göstermişti. Ancak dava açan öğretmen yerel mahkeme tarafından haklı bulunmuş ve senatörlük 2018 yılının Kasım ayında 5 bin 159 euro para cezasına çarptırılmıştı. Bu karara itiraz eden senatörlük, konuyu Federal Çalışma Mahkemesi’ne taşımıştı.

Berlin’deki yasa öğretmenlerin başörtüsü takmanın yanı sıra haç ve kipa gibi dini sembolleri taşımasını da yasaklıyor. Mahkemenin anayasaya aykırı olduğuna hükmettiği yasa Berlin eyalet hükümeti içinde de tartışma konusu.

‘BEKLENEN BİR KARARDI’

Eyalet Eğitim Senatörü Sandra Scheeres yasayı savunurken, Adalet Senatörü Dirk Behrendt ise yasayı anayasaya aykırı buldu. Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Berlin Eyalet Adalet Senatörü Dirk Behrendt, “Çok dinli bir toplumda bir kimsenin kafasının içindekiyle ilgilenilmeli, üstündekiyle değil. Beklenen bir karardı. Şimdi bu yasama döneminde Tarafsızlık Yasası değiştirilmeli ve yasa üzerindeki ihtilaf artık kadınlar üzerinden yürütülmemelidir. Berlin artık liyakatli öğretmenlere karşı ayrımcılık yapamaz” ifadelerini kullandı. Federal İş Mahkemesi’nin kararında ayrıca Anayasa Mahkemesinin 2015’te verdiği karara atıfta bulunuldu. Almanya Anayasa Mahkemesi 2015 yılında iki kadın öğretmenin derslerinde başörtülü olabileceğine onay vermiş, bu kararda da ‘soyut bir tehlikeden’ dolayı din özgürlüğünün kısıtlanamayacağına ancak okul huzurunun bozulmasında ‘yeterli somut tehlike’ görülmesi durumunda başörtüsü yasağının getirilebileceğine hükmetmişti.