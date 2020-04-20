MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya’da banka ATM’leri havaya uçuruldu
GeriAvrupa Almanya’da banka ATM’leri havaya uçuruldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 16:37,Son Güncelleme:

Almanya’da banka ATM’leri havaya uçuruldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’da banka ATM’leri havaya uçuruldu
Abone Olgoogle-news

Almanya’da dört şehirde banka ATM’leri havaya uçurularak soyuldu. Havaya uçurulan ATM’lerden banka binalarında ağır hasar meydana geldi.

ALMANYA’nın Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Bonn, Mönchengladbach, Bochum ve Meerbusch şehirlerinde bankaların ATM’leri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından havaya uçurularak soyuldu. Bonn şehrindeki banka ATM’si patlamasında bir kişi ağır yaralanırken, hastanede tedavi altına alındı. Patlama sonrası, banka binasında ağır hasar meydana geldiği ve binada yaşayanların tahliye edildiği ifade edildi. Bochum’daki soygunda da aynı şekilde ATM havaya uçuruldu. Polis yetkilileri, son yıllarda eyalet genelinde banka ATM’lerine yönelik saldırılarda artış olduğunu belirterek önlemlerin artırılmasını istedi.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle