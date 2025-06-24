Almanya'da Balıkesir coşkusu

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BAL-DER, geleneksel 18'inci Balıkesirliler Hıdrellez Şenliği'ni Moers kasabasında düzenlendi. Açık alanda ve 20-21-22 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Hıdrellez Şenliği'ni, Selin Fidan ile Ramazan Gazan birlikte sundu.

Şenlik alanına dev bir tencereyle getirilen ünlü Balıkesir yöresi Keşkek, BAL-DER başkanı Ferruh Fidan, yönetim kurulu üyesi Celal Onart, T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul'u temsilen Muavin konsolos Cevdet Kaya, İstanbul Balıkesir Derneği başkanı Mehmet Fatih Önsöz ve şenlik ağası Samet Hedef 'in birlikte karıştırmasıyla tanıtıldı.

Nasreddin Hoca tiplemesiyle sunulan gösteri, şenlikle bulunan cocukları doyasıya eğlendirdi. Ardından davul ve klarnet eşliğinde davetliler, bol bol çiftetelli oynadı. Çiftetelli oynanırken Alman davetliler de, oynayanlara eşlik etti.

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Şenlik alanına kurulan çadırlarda, Balıkesir kültürü, mutfağı ve farklı lezzetler davetlilere sunuldu.

Üç gün boyunca dolu dolu programlarla gerçekleştirilen hıdrellez şenliğinde, BAL-DER başkanı Ferruh Fidan, T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul'u temsilen Muavin konsolos Cevdet Kaya, Moers belediye başkan yardımcısı Claudia Van Dyck, İstanbul Balıkesir Derneği başkanı Mehmet Fatih Önsöz ve Balıkesir eski belediye başkanı Zekai Kafaoğlu birer konuşma yaptı. Etkinlikte Duisburg belediye meclis üyesi Bekir Sipahi, Balder eski başkanı ve Almanya Türk Federasyon KRV başkan yardımcısı Kemal Kanıkurumaz ve CDU Moers belediye başkan adayı Julia Zupancic protokol masasında yer alan isimlerden olurken bayan Zupancic, Moers belediye başkan yardımcısı Claudia Van Dyck ile birlikte çiftetelli ve harmandalı oynayan davetlilere eşlik etti.

“SİZLERİ AĞIRLAMAK BİZLERİ MUTLU EDİYOR”

Etkinlikte konuşan Almanya Balıkesirliler Kültür ve Dayanışma Derneği(BAL-DER) başkanı Ferruh Fidan, dernek bünyesinde yöneticilik yapanlara, şenliğin hazırlanmasında gayretleri olan kadın kolları ve gençlik kollarına, “onlar gizli kahramanlardır„ sözleriyle teşekkür etti. Başkan Fidan, “şenliğe katılan herkese, katkısı olan tüm davetlilere teşekkür ederim. Siz hemşerilerimizi, üyelerimizi üç gün boyunca şenlikte ağırlamak, bizleri mutlu ediyor” dedi.

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“BİNLERCE YILLIK GELENEĞİ YAŞAMANIN MUTLULUĞU”

Şenliğe katılan ve bir konuşma yapan T.C. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul'u temsilen Muavin konsolos Cevdet Kaya, BAL-DER tarafından düzenlenen 18. hıdrellez şenliğinde, binlerce yıllık bir geleneğin, baharın bereketini ve umudunu hep birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hıdrellez dostluğu, paylaşmayı ve yeni başlangıçları simgeler. Bizler de gurbette birbirimize kenetlenerek, kültürümüzü yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Bu güzel şenlikle bizleri buluşturan dernek yöneticilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Konuşmaların ardından Necdet Koç ve Orkestrası eşliğinde harmandalı ve halay oynayan davetliler, ellerinde Türk bayrakları ile şenlik alanına gelen Bal-Der Karesi Zeybek Ekibi, ege yöresi halk oyunları gösterisini büyük bir beğeni ine izledi. Gençlerden oluşan farklı grupların zeybek gösterileri, davetliler tarafından büyük alkış aldı.

Balıkesir'in ünlü tatlısı höşmerimin davetliler tarafından yoğun ilgi gördüğü etkinliğin üçüncü günü olan pazar gününde, yağlı güreş müsabakaları yapıldı. Hıdrellez şenliği, şenlik ağası seçimi ile son buldu. Geçen yıl ağa seçilen Samet Hedef, bu yılki şenliğinde ağası seçildi.