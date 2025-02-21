Almanya’da bağışlar arttı

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2024 yılında bağışçı başına ortalama bağış miktarı 43 Euro’ya yükseldi. 2023’te ise ortalama bağış 40 Euro’ydu. Ancak bağış yapan kişi sayısında düşüş yaşandı. Geçen yıl 16.7 milyon kişi bağış yaparken, bu sayı bir önceki yıla göre 300 bin kişi azaldı. On yıl önce ise bağışçı sayısı 22.4 milyon civarındaydı. Alman Bağış Konseyi Genel Müdürü Martin Wulff, “Daha kötü de olabilirdi” diyerek, bağışçı sayısındaki düşüşe rağmen genel tablonun umut verici olduğunu belirtti. Wulff, hayır kurumlarının hedefli kampanyalar, duygusal çağrılar ve etkili iletişim stratejileri sayesinde insanları bağış yapmaya teşvik ettiğini vurguladı.

Wulff, 2024 yılındaki toplam bağış hacminin bu yıl da aynı seviyede kalacağını öngörüyor. Ekonomik krize rağmen Alman halkının iyilik yapmaya devam ettiğini ve bağışların etkisini gördükçe motive olduklarını ifade etti. Bağışların büyük bir kısmını 60 yaş üstü kişiler yaptı. Ancak 30-39 yaş aralığındaki bağışçıların katkısı da üç yıl üst üste artış gösterdi.

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BAĞIŞLARIN KULLANIM ALANLARI

2024 yılında bağışların kullanım alanlarında da değişiklikler gözlendi. Acil durum ve afet yardımlarına yapılan bağışlar 925 milyon Euro’dan 725 milyon Euro’ya düştü. Mültecilere yönelik bağışlar da azaldı. Ukraynalı mültecilerin Almanya’ya yoğun olarak geldiği yıl olan 2022’de 1.13 milyar Euro olan bu rakam, geçen yıl 418 milyon Euro’ya geriledi. Buna karşılık, kilise ve dini kuruluşlara yapılan bağışlar 138 milyon Euro artarak 901 milyon Euro’ya yükseldi.