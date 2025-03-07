Almanya’da Ayvalık rüzgârı esti

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Uluslararası Berlin Fuarı’nda eşi Canan Ergin’in yanı sıra Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Ali Jale ve Ayvalık Turizm Altyapı Hizmet Birliği (AYTUGEB) yöneticileriyle birlikte temsil eden Başkan Ergin, Almanya’dan döner dönmez gazetecilerin sorularını yanıtladı. Berlin’de, fuara gelen ziyaretçilerin Ayvalık standına özel ilgi gösterdiğini kaydeden Belediye Başkanı Ergin, tur operatörü firmalarla yaptıkları tanıtım görüşmelerinin oldukça verimli olduğunu belirtti.

Fuar’da, Ayvalık Belediyesi tarafından hazırlatılan İngilizce ve Türkçe broşür içinde ilçenin tarihi yapısı, mutfak kültürü, mimarisi ve sualtı güzellikleriyle doğasını ön plana çıkardıklarını ifade eden Başkan Ergin, “2 bin 500 davetlinin katıldığı ITB Berlin 2025 bu yıl sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konularına odaklandı. Fuarda, yenilikçi projeler, çevre dostu turizm modelleri ve sorumlu seyahat anlayışı ele alındı. 170 ülkeden 5 bin 800 katılımcıyla gerçekleşen fuarda iklim dostu iş modelleri ve sürdürülebilir seyahat uygulamaları konularında da olumlu görüş alışverişlerinde bulunduk” dedi.

ITB Berlin Fuar’ının küresel turizm sektörünün en büyük etkinliği olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mesut Ergin, böylesi önemli bir organizasyonun içerisinde Ayvalık adına yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Dünyanın dört bir yanından turizm uzmanlarını, akademisyenleri ve sektör liderlerini bir araya getiren, Türkiye’den de çok sayıda işletme ve temsilcinin yer aldığı fuarda şehrimizi en güzel şekilde temsil ettiğimize inanıyorum” diye konuştu.