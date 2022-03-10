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Almanya’da ayçiçek yağı kıtlığı olur mu?

#Almanya#Ayçiçek Yağı Krizi#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da ayçiçek yağı kıtlığı olur mu

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Almanya’da da ayçiçek ve kanola yağı krizi başladı. Bazı süpermarketler şimdiden müşterilerine ayçiçek yağı alımında sınırlama getirdi.

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ALMANYA’nın güneyindeki Aldı Süd ile Rewe ve Netto süpermarketlerinin ayçiçek yağı alımında müşterileri yazılı uyarılarda bulunduğu ve bir müşterinin en fazla 4 şişe yağ almasına izin verildiği öğrenildi. Uzmanlar savaşın yanı sıra bu yıl hasattaki verimsizlik ve tedarik zincirindeki aksaklıkların da yiyeceklerde kullanılan yağların azalmasındaki nedenlerden biri olduğunu ifade etti. Talebin çok olması nedeniyle fiyatların artacağı belirtildi.

‘DURUM ÇOK RİSKLİ’
Pazar araştırma şirketi Agritel’e göre, ayçiçek yağı kıtlığı riskinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle daha da büyüme ihtimali bulunuyor. Ukrayna’nın dünyanın en büyük yağ üreticisi ve ihracatçısı olduğunu belirten Agritel şirketinden Sebastien Poncelet, “Bitkisel yağlar pazarındaki durum çok riskli. Latin Amerika’daki soya fasulyesi yağı ve Endonezya ve Malezya’dan hurma yağı stokları çok azaldı. Aynı zamanda talep çok yüksek” dedi.

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PANİK DAHA DA KÖTÜLEŞTİRİR
Ancak panik halinde satın almaya gerek olmadığı ve bunun durumu daha kötüleştireceği belirtiliyor. Kanola tohumu yağı fiyatının, korona pandemisinin başlangıcından bu yana neredeyse iki katına çıktığına dikkat çekildi. Ancak, Yağlı Tohum İşleme Sanayii Derneği (OVID) Genel Müdürü Momme Matthiesen, Almanya’da kanola yağı arzının risk altında olmadığını söyledi.

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#Almanya#Ayçiçek Yağı Krizi#AVRUPADAN HABERLER

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