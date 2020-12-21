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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 21.12.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Almanya’da avcı patlaması

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Almanya’da avcı patlaması
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Almanya’da bu yıl 397 bin 414 kişi avlanmaya çıktı. Bir önceki yıla kıyasla 8 bin 900 daha fazla kişi av belgesi aldı. 30 yıl öncesine göre ise 75 bin 700 daha fazla.

AVCILARIN dörtte biri kadın. En fazla avcı 92 bin 74 ile Kuzey Ren Vestfalya’da. En fazla avcının bulunduğu eyaletler sıralamasında 60 bin avcıyla Aşağı Saksonya ikinci, 49 bin 400 avcıyla Baden Württemberg üçüncü sırada. Nüfusa kıyasla bin kişiye 8.3 avcıyla Schleswig Holstein birinci, Meckelnburg Vorpommern 8 avcıyla ikinci sırada.
Almanya avcı sayısında diğer Avrupa ülkelerine kıyasla orta sıralarda yer alıyor. Avrupa genelinde bin kişiye 94.3 avcının düştüğü Norveç ilk sırada yer alıyor. Son sırada ise 1.1 ile Belçika var.

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