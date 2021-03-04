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Avrupa
AA / Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 04.03.2021 - 16:21 | Son Güncelleme:

Almanya’da AstraZeneca’ya 65 yaş ve üstü izni

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Almanya’da AstraZeneca’ya 65 yaş ve üstü izni

AstraZeneca firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısının Almanya’da 65 yaş ve üstündeki kişilere de yapılabileceği açıklandı.

Daimi Aşı Komisyonu’nun (STIKO) aşı listesinde yaptığı güncellemede, AstraZeneca aşısının ülkede 65 yaş ve üstündekilere de yapılması tavsiyesinde bulunuldu. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, konuya ilişkin Alman medyasına yaptığı değerlendirmede, bu kararın iyi bir haber olduğunu belirterek, “Bu, aşı olmayı bekleyen her yaşlı kişi için iyi bir haber. Artık daha hızlı aşı olunabilir” ifadesini kullandı. STIKO, daha önce AstraZeneca aşısının 65 yaş ve üstü kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu. Almanya’da bugüne kadar yaklaşık 7 milyon doz aşı kullanıldı.

 

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