Almanya'da askeri helikopter düştü

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Helikopterin, eğitim uçuşu sırasında Mulde Nehri'ne çakıldığı belirtildi. Savunma Bakanı Boris Pistorius, en az iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Cesetlerin nehir kenarında uzun arama sonunda bulunduğu belirtildi.

Luftwaffe (Alman Hava Kuvvetleri) yetkilisi "Leipziger Volkszeitung"a yaptığı açıklamada, "Bir hava kuvvetleri helikopteri, askeri uçuş operasyonu sırasında Grimma üzerinde düşerek nehre çakıldı" dedi. Federal Savunma Bakanlığı sözcüsü uçuşun bir eğitim görevi olduğunu teyit etti.

Polis yetkilileri, saat 11.30 sıralarında kanocuların nehirde enkaz parçaları gördüğünü bildirdi. Kazada kaç kişinin bulunduğu henüz açıklanmadı. Ancak ücüncü bir kisinin de aranmaya devam edildiği kaydedildi.

Olay yerinde askeri bir güvenlik bölgesi oluşturulurken, Federal Havacılık Dairesi de geçici uçuş yasağı ilan etti.

İtfaiye sözcüsü, büyük miktarda jet yakıtının nehre sızdığını, enkazın nehrin ortasında ve ulaşılması zor bir noktada olduğunu belirtti. Bölgede yakıt sızıntısını kontrol altına almak ve enkazı çıkarmak için yaklaşık 50 personel görev aldı.Grimma İtfaiyesi, helikopterin A14 karayolu köprüsüne yakın bir noktada düştüğünü açıkladı. Olay yerindeki bir muhabirin çektiği fotoğraflarda, helikoptere ait olduğu düşünülen parçalar ve itfaiye botları görülüyor.