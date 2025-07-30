Almanya'da askeri helikopter düştü

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Helikopterin, eğitim uçuşu sırasında Mulde Nehri'ne çakıldığı belirtildi. Savunma Bakanı Boris Pistorius, en az iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Cesetlerin nehir kenarında uzun arama sonunda bulunduğu belirtildi.
Luftwaffe (Alman Hava Kuvvetleri) yetkilisi "Leipziger Volkszeitung"a yaptığı açıklamada, "Bir hava kuvvetleri helikopteri, askeri uçuş operasyonu sırasında Grimma üzerinde düşerek nehre çakıldı" dedi. Federal Savunma Bakanlığı sözcüsü uçuşun bir eğitim görevi olduğunu teyit etti.
Polis yetkilileri, saat 11.30 sıralarında kanocuların nehirde enkaz parçaları gördüğünü bildirdi. Kazada kaç kişinin bulunduğu henüz açıklanmadı. Ancak ücüncü bir kisinin de aranmaya devam edildiği kaydedildi.
Olay yerinde askeri bir güvenlik bölgesi oluşturulurken, Federal Havacılık Dairesi de geçici uçuş yasağı ilan etti.