Almanya'da aşk dolandırıcılığı

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Aşk dolandırıcıları, hızlı para elde etmek için insanların duygularıyla oynuyor. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yaşayan 65 yaşındaki bir kadın da bu tuzağa düştü.

Polisin açıklamasına göre, Vorpommern-Greifswald ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki kadın, "love scamming" olarak bilinen aşk dolandırıcılığı yöntemiyle toplam 150 bin euro kaybetti.

Kimliği henüz belirlenemeyen fail, Mart 2025'te bir sosyal medya platformu üzerinden kadınla iletişime geçti ve kendisini, bir petrol şirketinin gemisinde Birleşmiş Milletler çalışanı olarak görev yapan ABD'li bir doktor olarak tanıttı. Fail, ilerleyen süreçte bir acil durum senaryosu uydurdu. Sözde boşanma davası nedeniyle hesaplarının dondurulduğunu ve gemiyi terk etmek zorunda kaldığını öne sürdü. ABD'ye dönüş yolculuğu için acilen paraya ihtiyacı olduğunu ve bunu geri ödeyeceğini söyledi. Kadın bunun üzerine bir miktar para gönderdi.

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Fail, sonraki aylarda çeşitli bahanelerle ek ödemeler talep etti. Polise göre, kadının güvenini kazanmak için iddialarını destekleyecek fotoğraf ve videolar gönderdi. Son olarak içinde nakit çek bulunan bir paket göndereceğini bildirdi. Ancak kadın paket yerine, bir süre sonra sözde gümrük talepleri ve ek ödeme talepleri içeren e-postalar aldı. Kadın toplamda yaklaşık 150 bin euro havale etti. Ağustos 2026'da ise temas aniden kesildi.

Polis, faillerin sosyal medya veya partnerlik siteleri üzerinden önce duygusal bir ilişki kurduğu, ardından sözde acil durumlar bahanesiyle para talep ettiği love scamming vakalarına karşı uyarıda bulunuyor. Polis, yalnızca internetten tanınan kişilere asla para gönderilmemesini ve mali talepler karşısında yakınlara veya arkadaşlara danışılmasını tavsiye ediyor.