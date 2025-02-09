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Almanya’da aşırı sağa karşı yüz binler sokağa döküldü

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#Almanya#Gösteri#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da aşırı sağa karşı yüz binler sokağa döküldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 09:10

Almanya’da birçok kentte on binlerce kişi, yükselen aşırı sağa karşı düzenlenen gösterilere katıldı.

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ALMAN basınında yer alan haberlere göre, Münih kentinde “Demokrasinin sana ihtiyacı var” sloganıyla, aşırı sağın yükselişine karşı gösteri düzenlendi. Gösteriye çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve inisiyatif destek verdi. Gösteride, “Irkçılık ve nefret alternatif değil”, “Almanya için Alternatif (AfD) Partisini yasaklayın”, “Münih renklidir” yazılı dövizler taşındı.

Almanya’da aşırı sağa karşı yüz binler sokağa döküldü

200 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI
Münih polisi, gösteriye 200 binden fazla kişinin katıldığını ifade ederken, eylemi organize edenler 320 bin kişinin katıldığını belirtti.

Aşırı sağcı AfD’nin de protesto edildiği gösteriler, diğer şehirlerde de düzenlendi. Hannover’da 24 bin, Nürnberg’de 20 bin, Bremen’de 35 bin, Giessen’de 13 bin, Darmstadt’ta 8 bin, Hamburg’da 3 bin ve Mainz’da 4 bin kişi gösterilere katıldı.
Eylemlerde, nefret, ötekileştirme ve aşırı sağcı grupların demokrasi için bir tehdit haline geldiği uyarısında bulunuldu.

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Almanya’da aşırı sağa karşı yüz binler sokağa döküldü

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#Almanya#Gösteri#AVRUPADAN HABERLER

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