‘Almanya’da aşırı sağ tehdit, çok yüksek’

“ÇOK açık bir ırkçı motifli terör saldırısı. Biz son günlerde Almanya’da birçok yerde aşırı sağcılara baskınlar düzenledik. Çok sayıda patlayıcı madde, el bombası ve otomatik silahlar bulduk. Aşırı sağ Almanya’da çok yüksek bir tehdit. Tüm Almanya’da polisin varlığını artıracağız. Hassas yerlerde, özellikle camilerde, tren istasyonları, hava alanları ve sınıra yakın yerlerde sıkı güvenlik önlemleri alacağız.”

Hanau saldırısının ardından aşırı sağ AfD’nin izlenmesi talepleri yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanı Seehofer, bu yöndeki bir soruya, kararın siyasetin değil, istihbaratın yetkisinde olduğunu söyledi. İstihbaratın alacağı kararların arkasında duracaklarını da belirten Seehofer, ancak mahkeme kararlarını da dikkate almak gerektiğini, bu konuda çok sayıda davayla karşı karşıya olduklarını söyledi.

BABASI TANIK OLACAK

AfD’nin ülkedeki toplumsal havayı değiştirdiğini belirten Adalet Bakanı Christine Lambrecht ise yeni hazırladığı yasayla bu besleyici zeminin üzerine gideceklerini vurguladı. Federal Savcı Peter Frank ile Federal Asayiş Şubesi Başkanı Holger Münch, 43 yaşındaki ırkçı Tobias R.’nin cep telefonu ile bilgisayar verilerini incelemeye aldıklarını, yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarını araştırdıklarını açıkladı. Federal Savcı Frank, saldırganın ayrıca arabasının GPS verilerini de değerlendirdiklerini, saldırıyla ilgili 40 tanığın ifadesini aldıklarını söyledi. Frank, saldırganın evinde yazılı belgeler ve teknik aletler ele geçirdiklerini, ırkçı teröristin kasım ayında Federal Savcılığa bilinmeyen bir gizli servis hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, babasının da geçmişte güvenlik birimleriyle bağlantı kurduğunu söyledi. Federal Savcı, saldırganın babasının tanık olduğunu vurguladı.