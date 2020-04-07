Almanya’da aşırı sağ kaynaklı suçlarda artış

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın bir soru önergesine verdiği yanıta göre, Almanya’da aşırı sağcı saiklerle işlenen suçların sayısında geçen yıl artış kaydedildi. Yeşiller milletvekili Irene Mihalic’in soru önergesine İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıt, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelerde yer aldı. Buna göre, Almanya’da 2019 yılında aşırı sağcı nedenlerle işlenen 22 bin 337 suç polis kayıtlarına geçti. 2018’de aşırı sağcı nedenlerle işlenen suçların sayısı 20 bin 431, 2017’de ise 20 bin 520 olarak kaydedilmişti. Haberde, 2019’da aşırı sağcı nedenlerle işlenen suçların çoğunun propaganda yapmak ve halk arasında nefreti yaymak olduğu belirtildi. Kaydedilen bine yakın vakanın ise adam yaralama, cinayet veya bunlara teşebbüs gibi şiddet eylemi olduğuna dikkat çekildi. Soru önergesine verilen yanıta göre, aşırı sağcı şiddet olaylarında ise geçen yıl düşüş kaydedildi. 2018’de bin 156 olarak kaydedilen aşırı sağcı şiddet suçlarının sayısı, 2019’da 986 olarak tespit edildi.

Soru önergesine verilen yanıtta bu sayıların henüz kesin olmadığı, siyasi nedenlerle işlenen suçlara ilişkin istatistiklerin İçişleri Bakanlığı tarafından mayıs ayında açıklanacağı belirtildi.

SİYESİ KAYNAKLI SUÇLARDA ARTIŞ

Hükümetin verdiği bilgilere göre, geçen yıl siyasi saiklerle işlenen suçların sayısı artış göstererek, 41 bin 175 olarak polis kayıtlarına geçti. 2018 yılında bu sayı 36 bin 62, 2017’de ise 39 bin 505 olarak tespit edilmişti. Geçen yıl aşırı solcular tarafından işlenen 9 bin 849 suç kaydedildi. Din kaynaklı suçların sayısı ise 427 olarak kaydedildi, bunlar arasında radikaller tarafından işlenen suçlar da bulunuyor. Soru önergesine verilen yanıtta, antisemitist suçların da arttığı dikkati çekti. Buna göre, 2019 yılında Yahudi düşmanlığı içeren 2 bin 32 suç kaydedildi. 2018 yılında Yahudiler ve Yahudilere ait yerlere yönelik bin 799 suç tespit edilmişti.