Almanya’da asıl tehlike geçmedi

BAŞLANGIÇTA hastaların büyük çoğunluğu kayak merkezlerinden dönen genç insanlardan oluşuyordu. Fakat şimdi virüs, en tehlikeli yerler olan huzurevlerine sıçramaya başladı. Önce Würzburg kentindeki huzurevinde 13 kişi hayatını kaybetti. Ardından 165 sakinin yaşadığı Wolfsburg kentindeki huzurevinde 17 kişi öldü. Huzurevi sakini ve çalışanı olmak üzere 72 kişide testler pozitif çıktı. Şimdi Aşağı Saksonya Eyaleti’ndeki Wildeshausen huzurevi, resmen ölüm kalım mücadelesi veriyor. Münih’in Westend semtindeki huzurevinde 25 sakin ve 15 çalışanın 5’ine koronavirüs teşhisi konuldu. Virüsü huzurevine mart ayı başında İspanya’nın Barcelona kentinden dönen bir bakıcı yardımcısının taşıdığı sanılıyor. 800 BİN YAŞLI HUZUREVLERİNDE

Almanya’yı en çok korkutan da zaten bu. 800 bin insanın huzurevlerinde yaşıyor olması. Yüzde 70’ten fazlası demans hastası ve en riskli grupların başında geliyor. Almanya Hastaları Koruma Vakfı Başkanı Eugen Brysch, gelişmeler üzerine siyaseti çok sert eleştirdi. Brysch, virüsü huzurevlerine kimin taşıdığını soruşturan savcılığın yanlış iz peşinde olduğunu, sorumluları Berlin’de araması gerektiğini söyledi. Siyasetin virüse karşı mücadelede sadece hastanelere odaklanmasını eleştiren Vakıf Başkanı, huzurevleri ve yaşlıların ihmal edildiğini kaydetti. DÜZENLİ TEST YAPILMALI

Brysch, “En büyük yanlış huzurevlerinde prensip olarak test yapmama stratejisidir” dedi ve huzurevlerinde düzenli test yapılmasını talep etti. Korona vakası çıkan huzurevlerinin hemen gözetim altına alınmasını ve tıbbi bakımı sağlık dairelerinin üstlenmesini istedi. Bakıcısından, temizlikçisine varıncaya kadar huzurevi çalışanları üzerinde çok büyük yük var. Herkes virüsü huzurevine taşımaktan korkuyor. Hiçbir sakin dışarı bırakılmıyor. Temizlikçiler, her odaya girerken yeni koruma elbisesi, yeni maske ve yeni eldiven takmak zorunda. Ancak koruma elbisesi ve maske sıkıntısı yaşanıyor.

Eyalet sağlık bakanları, huzurevinde yakınları olanlara “Ne olur ziyarete gitmeyin! Hem kendi anne babanızı hem de başkalarının anne babalarını tehlikeye atmayın” çağrısı yapıyor. Almanya’da ölümlerin artmasını önlemek aynı zamanda huzurevleri ve yaşlıların korunmasında alınacak önlemlerden geçiyor.