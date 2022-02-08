Almanya’da aşı zorunluluğu planı protesto edildi

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BERLİN’de aşı karşıtları sokağa indi. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan yaklaşık 300 eylemci, herkese aşı zorunluluğunun kanunlaştırılmasına karşı çıktı. Göstericiler, zorunlu aşının temel hak ve özgürlükler ilkesini ihlâl etmek olacağını ifade ederek, perakende satış yapan mağazalarda ve restoranlarda uygulanan 2G (aşılı veya hastalığı atlatmış) kuralının kaldırılmasını talep etti.