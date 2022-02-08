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Almanya’da aşı zorunluluğu planı protesto edildi

#Almanya Koronavirüs#Almanya’Da Aşı Zorunluluğu Planı Protesto Edildi#AVRUPADAN HABERLER
Almanya’da aşı zorunluluğu planı protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de hükümetin Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışmaları protesto edildi.

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BERLİN’de aşı karşıtları sokağa indi. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan yaklaşık 300 eylemci, herkese aşı zorunluluğunun kanunlaştırılmasına karşı çıktı. Göstericiler, zorunlu aşının temel hak ve özgürlükler ilkesini ihlâl etmek olacağını ifade ederek, perakende satış yapan mağazalarda ve restoranlarda uygulanan 2G (aşılı veya hastalığı atlatmış) kuralının kaldırılmasını talep etti.

Almanya’da aşı zorunluluğu planı protesto edildi
‘BU ÇILGINLIĞA SON VERİN’
Göstericiler, taşıdıkları ışıklar ve mumlar eşliğinde Berlin Katedrali’ne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca ellerinde taşıdıkları pankartlarla hükümetin aşı politikasını eleştiren göstericilerin bazı dövizlerde ise ‘Bu çılgınlığa son verin’ yazdığı görüldü. Göstericiler, 2G düzenlemesinin getirilmesiyle toplumun büyük bir bölümünün sosyal hayattan dışlandığını ve marjinalleştirildiğini iddia etti. Federal Hükümet’in eyalet başbakanlarıyla birlikte aldığı karar gereği şu anda Almanya’nın büyük bir bölümünde olduğu gibi başkent Berlin’de de yiyecek ve temel hijyen malzemesi satan işyerleri hariç 2G veya 2G + kuralı uygulanıyor.

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