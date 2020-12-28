Almanya’da aşı yetersizliği krizi: ‘Başka şirketler de üretsin’

BAŞBAKAN Angela Merkel hükümetine koronavirüse karşı aşı üretiminin artırılması yönünde baskı artıyor. Muhalefet partisi Hür Demokrat (FDP) lideri Christian Lindner, hükümeti aşı üretimini hızlandırmaya çağırdı. Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig de aşı tedarikinden federal hükümetin sorumlu olduğunu ve bu görevi yerine getirmesini beklediklerini söyledi. FDP lideri Lindner “Bir kriz durumu söz konusu. Bu nedenle kriz üretimine geçmemiz gerekir. Aşılamanın hızlandırılması için hukuksal, ekonomik, siyasi ve teknik olarak tüm imkânların yaratılması şart. Bu bir ölüm-kalım meselesi, bizim özgürlüğümüz ve hayatta kalmamız meselesi, ekonomi için de. Çünkü ekonomi de yoğun bakımda” diye konuştu.

‘NEREDE KAPASİTE OLDUĞU ARAŞTIRILMALI’

FDP lideri aşı üretimini artırmak için şu an kullanılan BioNTech aşısının başka ilaç şirketleri tarafından da lisans karşılığı üretilmesi imkânlarının araştırılmasını istedi ve “Hükümet diğer tüm ilaç sanayiindeki durumu ve aşı üretiminde nerede kapasite bulunduğunu araştırmalı” dedi. Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig de aşı üretiminin kısa vadede hızlandırılmasını talep etti ve şöyle konuştu: “Ben federal hükümetin zamanında yeterli derecede aşı tedarik etmesini bekliyorum. Biz baştan itibaren görev paylaşımı yaptık. Federal hükümet aşı tedariki, biz eyaletler ise aşı merkezleri ve mobil aşı ekibi kurulması görevini üstlendik.” Schwesig şimdi federal hükümetin bu görevini yerine getirmesini beklediklerini vurguladı. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder aşı kampanyasının başladığı gün, sorunun aşı yetersizliği olduğuna dikkat çekmişti.