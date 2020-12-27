Almanya’da aşı sevinci

AYLARDIR dört gözle beklenen aşı kampanyası Almanya başta olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde pazar günü başladı. Şimdi Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin geliştirdiği, BioNTech şirketinin Amerikan Pfizer ilaç şirketiyle ortak ürettiği aşılar vuruluyor. Sonra onay alması durumunda diğer aşılar da gelecek.

Almanya’da Saksonya Anhalt eyaletindeki Halberstadt kentinde bir huzurevi erken davrandı ve 101 yaşındaki Edith Kwoizalla ‘örnek olmak için’ ilk aşıyı yaptırdı. Aynı huzurevinde yaklaşık 50 kişi aynı gün aşı oldu. Ama aşı kampanyası Almanya genelinde pazar günü start aldı.

Sağlık Bakanı Jens Spahn ilk aşıya önceden karar verildiği gibi riskli gruptaki 80 yaş üzeri insanlardan başlandığını, aşı merkezleri ve aşı ekiplerinin hazır olduğunu vurguladı. Spahn, koronavirüs salgınını yenmek için aşının ‘belirleyici anahtar’ olduğunu, ama aşı mecburiyeti bulunmadığını söyledi.

Robert Koch Enstitüsü, aşı sonrası kişilerin yüzde 80’inde aşı bölgesinde acı, yüzde 60’ında yorgunluk, yüzde 30’unda titreme ve baş ağrısı, yüzde 2’sinde eklem ağrıları ve yüzde 1’lik oranında ise enjeksiyon bölgesinde ateş ve şişlik oluşabileceğini bildirdi. Açıklamada, diğer aşı türlerinde de aynı reaksiyonların gözlemlendiği hatırlatıldı.

NASIL İŞLİYOR?

Almanya genelinde 400’ü aşkın aşı merkezi kuruldu. Aşılama randevu sistemiyle yapılıyor, eyaletlerden eyaletlere bazı farklılıklar olabiliyor. İlk aşıda öncelik huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde. Önce bakımevlerinde yaşayanlar mobil aşı ekipleri tarafından aşılanacak. Evinde yaşayan 80 yaş ve üzeri insanlara sıra ocak ayı başı ve ortasında gelecek.

GENEL BİLGİ: Aşı konusunda bilgi almak için Almanya genelinde bir telefon hattı kuruldu. 116117 telefon numarası üzerinden aşı ve randevu sistemi üzerine bilgi alınabiliyor. Randevu telefonla veya internet üzerinden veriliyor.

AŞI ÜCRETLİ Mİ?: Aşı ücretli değil.

AİLE DOKTORU AŞI YAPIYOR MU?: İlk etapta aşılama aşı merkezlerinde sağlık ekipleri tarafından yapılacak. Aşılar sınırlı olduğu için aile doktorları ilk etapta aşı yapamayacak. Yeterli aşı sağlandıktan sonra aile doktorları da aşı yapabilecek.

NE LAZIM?: Aşı olmaya giderken kimlik belgesi, varsa aşı karnesi yeterli. Alınan ilaç listesi veya kronik hastalığı olanların aile doktorundan bir belge götürmeleri tavsiye ediliyor.

EYALETLERE GÖRE AŞILAMA

KUZEY REN VESTFALYA: Aşıya huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde başlandı. Eyalette önce bu bakımevlerinde yaşayan 350 bin kişi aşılanacak. Evlerinde yaşayan 80 yaş ve üzeri insanlara ondan sonra sıra gelecek. Bu konuda henüz bir tarih verilmedi. Eyalette 1.2 milyon 80 yaş üzeri insan yaşıyor. Şu anda henüz randevu verilmiyor.

BAVYERA: Burada da ilk önce huzurevi sakinleri aşılanacak. Evde yaşayan 80 yaş ve üzeri olanlar ocak ayı başından itibaren aşılanacak. Şimdiden randevu almak mümkün. Bunun için Bavyera Sağlık Bakanlığı’nın sayfasında posta koduna göre bir telefon numarası veriliyor. Bu telefon numaralarından tarih alınabiliyor. Ancak eyalet yönetimi, 80 yaş üzeri insanlara mektup göndererek nerede nasıl randevu alacakları üzerine de bilgilendirecek.

BADEN WÜRTTEMBERG: Öncelik huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde. 15 Ocak’tan itibaren 50 aşı merkezinde aşılama başlayacak. Evde yaşayan 80 yaş ve üzeri insanlar 116117 nolu telefon veya www.116117.de internet adresinden randevu alabilecek.

BERLİN: Önce huzurevi sakinleri aşılanacak. Ocak ayında evlerinde olan 80 yaş ve üzeri insanlara sıra gelecek. Eyalet bu insanlara birer mektup göndererek bir kod verecek. Bu kod üzerinden 6 aşı merkezinden birinden telefon veya internet aracılığıyla aşı tarihi alınacak.

RHEINLAND PFALZ: Aşıya huzurevlerinden başladı. Evde olan 80 yaş ve üzeri insanlar için ocak ayı başı veya ortasına kadar bir telefon santrali açılacak. Bu telefon santralinden randevu almaları sağlanacak.

AŞAĞI SAKSONYA: Önce huzurevlerinde yaşayanlar aşılandıktan sonra evde yaşayanlara sıra gelecek ve onlar ne zaman ve nasıl randevu alacakları konusunda yazılı olarak bilgilendirilecek.

HESSEN: Önce bakımevlerinde yaşayan 112 bin insan ve 15 bin çalışana aşı yapılacak. Ocak ayı ortası veya sonuna doğru 6 aşı merkezi açılacak. Ardından 22 aşı merkezi daha kurulacak. Öncelikli insanlar telefon veya internet üzerinden randevu alacak.

HAMBURG: Huzurevleri ve bakımevlerinde yaşayanlar aşı olacak. Aşı merkezi ocak ayı başında açılacak ve telefon ya da internet üzerinden aşı tarihi verilecek.

BREMEN: Aşı önceliği olanlara mektupla ne zaman aşı olacakları bildirilecek.

SAARLAND: Aşı önceliği olanlar 0681/5014422 telefon numarası veya www.impfen.saarland.de internet adresinden tarih alabilecek.

SCHLESWIG HOLSTEIN: Bakımevlerinden sonra evde yaşayan ve önceliği olan insanlar 4 Ocak’tan itibaren aşı olmaya başlayacak. 116117 telefon numarası veya www.impfen.sh.de internet adresinden tarih alınabilecek.

SAKSONYA: Eyalette 13 aşı merkezi ocak ayında açılacak. Eyaletin vereceği telefon numarası üzerinden randevu alınacak.

SAKSONYA ANHALT: Başlangıcı cumartesi günü yaptı. Huzurevinde ilk aşı yapıldı. Sadece randevu alanlar aşı olabiliyor. Evde yaşayan öncelikli yaş grupları ocak ayı ortasından itibaren tarih alabilecek.

THÜRINGEN: Aşılama 4 Ocak’ta başlayacak. www.impfen-thüringen.de veya 03643/4950490 numaralı telefondan randevu alınabiliyor.

MECKLENBURG VORPOMMERN: Ocak ayından itibaren öncelikli gruplar randevu sistemiyle aşı olacak. Bunun için bir telefon hattı açılacak ama 116117 nolu telefondan da bilgi ve randevu talep edilebilecek.

BRANDENBURG: 4 Ocak tarihinden itibaren öncelikli gruplar 116117 numaralı telefondan randevu alabilecek.