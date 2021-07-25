Almanya’da aşı olmayana kısıtlama gündemde

BUNA göre restoran, sinema, stadyum ve benzeri mekânlara aşı olmayanların alınmaması gibi tedbirler düşünülüyor. Helge Braun, Enfeksiyonla Mücadele Yasası’nın hukuki açıdan böyle bir kısıtlamaya izin verdiğini kaydetti. Korona aşısının yüzde 90 oranında koruyucu olduğunu belirten Braun, “Aşı olanlar, aşı olmayanlara göre daha fazla serbest olacak” dedi. Helge Braun, aşıların delta varyasyonuna karşı etkili olduğu sürece tüm mekânların kapatıldığı klasik anlamda kısıtlamaların olmayacağını ifade etti. Ancak Almanya’da dördüncü dalganının gelmesi durumunda bazı kararların alınmasının zorunlu olacağını kaydeden Braun, “Enfeksiyon sayısının yüksek olması durumunda testlere rağmen aşı olmayanların sosyal temaslarını kısıtlaması gerekecek” diye konuştu.

SEÇİMLERDEN SONRA İNSİDANS 850’YE YÜKSELECEK

Tatil sonrası yeni vaka sayılarında büyük artış beklediğini ifade eden Braun, şu andaki vaka sayısındaki artışa göre 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerden sonra insidans değerinin 850’ye yükseleceğini ve günlük vaka sayısının da 100 bin olacağını kaydetti. Vaka saysısındaki artışla birlikte hastanelerdeki hasta sayısının da artacağını ifade eden Braun, bu nedenle enfekte kapmış biriyle temas kuran aşı olmayanların karantinaya girmesi gerekeceğini vurguladı.

OKULLAR KONUSUNA DA DEĞİNDİ

İngiltere örneğini veren Braun, vaka sayısındaki artışın çalışma hayatına etkisinin olumsuz olduğunu kaydetti. CDU’lu politikacı vaka sayısındaki artış durumunda okullar konusuna da değindi. Braun, ebeveynlerin, öğretmenlerin, hademelerin ve okul servis aracı şoförlerinin de aşı olması gerektiğini söyledi. Braun, çocukların ancak bu şekilde korunabileceğine dikkat çekerken, okullarda toplu taşımada, maske ve sosyal mesafe kuralının da kararlılıkla uygulanacağını açıkladı.