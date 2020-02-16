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Avrupa
AA
Haber Giriş: 16.02.2020 - 11:57,Son Güncelleme:/

Almanya’da Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi

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Almanya’da Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi

Almanya’nın Köln kentinde ‘Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi’ açıldı. Köln Yunus Emre Enstitüsü’nde (YEE) hat sanatını yaşatmak ve tanıtmak amacıyla açılan sergide hat sanatının yanı sıra tezhip ve ebru sanatından örnekler de yer aldı.

AÇILIŞTA konuşan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür sanat alanında özellikle hat sanatına önem verdilerini ve bu konuda uzun süredir çalışmalarda bulunduklarını söyledi. Köln YEE Müdürü Dr. Yılmaz Bulut da bu tür etkinliklerle Almanya’da geleneksel sanatları genç kuşaklara aktarmak için çaba sarfettiklerini belirtti. Almanya’nın yanı sıra daha önce ABD, Küba, Macaristan, Polonya, Avusturya, İngiltere, Hollanda ve İtalya’da da açılan sergi, Köln’de 28 Şubat’a kadar gezilebilecek.

Almanya’da Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi

Almanya’da Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi

Almanya’da Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi

Almanya’da Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi

 

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