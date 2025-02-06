Almanya’da aktivistler, X’e karşı dava açtı!

Haberin Devamı

SİVİL Haklar Derneği (GFF) ve Democracy Reporting International (DRI), sosyal medya platformu X’in paylaşımların erişimi, aldıkları beğeni ve paylaşım sayısı gibi verilere sistematik erişim sağlamadığını iddia ederek, Berlin Bölge Mahkemesi’nde platforma karşı dava açtı. Davacılar, ülkede 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde dezenformasyonu takip etmek için söz konusu bilgilere ihtiyaç duyduklarını belirtti. GFF ve DRI, Avrupa Birliği’nin (AB) Dijital Hizmetler Yasası (DSA) hükümleri uyarınca beğeni ve paylaşım sayısı gibi verileri alma hakkına sahip olduklarını savundu.

KAMU YARARINA GÜÇLENDİRMEK HAKKIMIZ

GFF’nin avukatlarından Simone Ruf yaptığı açıklamada, “Sosyal medya platformları giderek demokratik seçimlere karşı bir silah olarak kullanılıyor. Manipülasyon mekanizmalarını şeffaflaştırarak ve platformların bunlara karşı harekete geçmesini zorunlu kılarak kendimizi buna karşı savunmalıyız” ifadesini kullandı. DRI Genel Müdürü Michael Meyer-Resende de diğer sosyal medya platformlarının platformlarındaki kamusal tartışmaları sistematik olarak izlemeleri için kendilerine erişim izni verdiklerini belirtti. X şirketinin ise erişim izni vermeyi reddettiğine dikkati çeken Meyer-Resende “DSA uyarınca verilere erişmenin ve siyasi kampanyaların sosyal medya platformlarında nasıl geliştiğini göstererek kamu yararını güçlendirmenin hakkımız olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

NAZİ SELAMINA BENZER SELAMI TARTIŞMA YARATMIŞTI

ABD’li milyarder Musk, son dönemde Avrupa’da aşırı sağcı siyasi çevrelere destek verdiği gerekçesiyle adından söz ettiriyor. Musk, daha önce de sahibi olduğu X platformunda aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Başkanı Alice Weidel ile canlı yayın yapmıştı. Avrupalı liderler ise Musk’ı iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı. AP milletvekillerinden bir kısmı ise Musk’ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB’yi harekete geçmeye çağırmıştı. Musk, AfD’nin 25 Ocak’ta Halle kentinde düzenlenen seçim kampanyası toplantısına çevrim içi katılmış ve Almanların Alman olmaktan gurur duyması gerektiğini, çocukların ebeveynlerinin, anneanne ve dedeleri ile dedelerinin babalarının günahlarından sorumlu olmadığını söylemişti. ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapan Musk’ın, bu davranışı tartışma konusu olmuştu. Musk, X’te araştırmacıların geçmişte platformdaki bilginin yayılmasını izleyebildiği erişim yollarının çoğunu kapatarak, bazı verileri ücretli hale getirmişti.