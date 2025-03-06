Almanya’da ‘aile reisi’ erkekler!

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Çiftlerin yüzde 33.1’inde ise her iki tarafın geliri birbirine yakın seviyede. Federal İstatistik Ofisi, bir kişinin hane gelirinin en az yüzde 60’ını sağladığı durumlarda onu “hane reisi” olarak tanımlıyor. Araştırmaya göre, çiftler arasındaki gelir eşitsizliğinin en büyük sebeplerinden biri, annelerin yarı zamanlı çalışmaya erkeklerden daha fazla yönelmesi. “Çocuk sahibi kadınlar, çocuksuz kadınlara kıyasla daha fazla yarı zamanlı çalışıyor” diyen istatistik uzmanları, erkeklerde ise durumun tam tersi olduğunu belirtti. Çocuksuz çiftlerde de tablo büyük ölçüde değişmiyor. Burada kadınların daha fazla kazandığı hanelerin oranı yüzde 11.8 olarak belirlendi.





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KADINLARIN ORANI SABİT KALDI

İstatistiklere göre, kadınların ana gelir kaynağı olduğu hane sayısı son yıllarda sabit kaldı. 2021 yılında bu oran yüzde 10.5 iken 2023’te yüzde 10.3 olarak ölçüldü. Buna karşılık, erkeklerin ana gelir kaynağı olduğu hanelerin oranı 2021’de yüzde 58.8 iken, bu oran son yıllarda hafif bir düşüş gösterdi. Sendikalara yakınlığıyla bilinen Ekonomik ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden (WSI) Bettina Kohlrausch, “Bu istikrarlı model, hem kadınlar ve erkekler arasındaki bakım işlerinin adaletsiz dağılımını hem de geleneksel olarak kadınların yaptığı işlerin hâlâ daha düşük ücretlendirilmesini yansıtıyor” dedi.

‘EŞİT SORUMLULUK ALMASINI SAĞLAR’

Gelir eşitsizliği, bakım işlerinin de adaletsiz şekilde paylaşılmasını pekiştirme riski taşıyor. Çiftlerin, çocuk sahibi olduktan sonra kimin ebeveyn iznine çıkacağı ya da çalışma saatlerini azaltacağı konusunda, kimin gelir kaybının daha kolay telafi edilebileceğine göre karar verdiği belirtiliyor. Kohlrausch, özellikle düşük gelirli gruplar için ebeveyn yardımının artırılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu desteklerin artırılması, çiftlerin çocuk bakımında eşit sorumluluk almasını sağlayabilir” ifadelerini kullandı.