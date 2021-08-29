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Avrupa
AA
Haber Giriş: 29.08.2021 - 10:53 | Son Güncelleme:

Almanya’da Afganistan’da tehlikede olanların tahliyesi için eylem

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Almanya’da Afganistan’da tehlikede olanların tahliyesi için eylem

Almanya’nın başkenti Berlin’de yüzlerde kişi Afganistan’da hayatları tehlikede olanların tahliye edilmesi için gösteri yaptı.

Almanya’da Afganistan’da tehlikede olanların tahliyesi için eylem
BERLİN Büyükşehir Belediyesi olarak kullanılan Kızıl Saray önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, burada Alman hükümetine çağrıda bulunarak Afganistan’da kalan ve hayatları tehlikede olanlara kapıların açılmasını istedi. ‘Afganistan’da barış için küresel hareket’ adlı oluşum tarafından düzenlenen gösteride, ‘Almanya işini yap’, ‘Afganistan’dakilere güvenli seyahat hem de hemen’, ‘Yerimiz var’ ve ‘Afganlara yardım edin’ yazılı döviz ve pankartlar açıldı.
Almanya’da Afganistan’da tehlikede olanların tahliyesi için eylem
ALMAN HÜKÜMETİNE ELEŞTRİ
Gösteride yapılan konuşmalarda Almanya’da bulunan tüm sığınmacı Afganlılar için iltica taleplerinin kabul edilmesi istendi. Berlin Mülteci Konseyinden Noah Brezger de Alman hükümetinin Afganistan’da yaşananları öngörememesini eleştirdi. Brezger, Almanya’nın Afganistan’da tehlike altında olanlar için şimdi sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, “Almanya burada tüm yönden başarısız oldu. Bundan sonra artık bürokratik işlemler kaldırılarak Afganlara hızlıca vize verilmeli” dedi.
Almanya’da Afganistan’da tehlikede olanların tahliyesi için eylem

Almanya’da Afganistan’da tehlikede olanların tahliyesi için eylem

Almanya’da Afganistan’da tehlikede olanların tahliyesi için eylem

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