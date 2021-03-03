Almanya’da acılı annenin eylemi Başbakanlık önünde sürüyor

BAŞBAKAN Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde, Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ve beraberindeki grup “PKK bir virüstür” yazılı pankart açtı. Maide T., Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yine terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Neşe O.’nun ailesine yönelik” birlikte mücadele edelim” çağrısında bulundu. Başka bir ailenin kızı olan Neşe O.’nun terör örgütü tarafından kaçırıldığını öğrendiğini belirten Maide T., “Aileye özellikle anneye sabırlar diliyorum. Aileye tavsiyem gelsinler hep beraber mücadele edelim. Gelsinler Başbakanlık önünde bu mücadeleyi verelim. Yetkililer ne kadar çok, ne kadar güçlü olduğumuzu görürlerse o zaman bizimle ve bu konuyla ilgilenecekler” dedi.



‘ÇOK GENÇ KAYBOLACAK’

Maide T., terör örgütü tarafından kaçırılan ancak bunu duyurmayan birçok aile olduğuna dikkati çekerek, “Birlik halinde hareket etmezsek daha gençler gidecek, çok gençler kaybolacak, çok aileler yanacak. Giden sırf onun, benim çocuğum değil daha birçok aile var. Susmayın oturmayın oturduğunuz zaman çocuklarınızı size geri göndermezler” diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT DERNEKLER KAPATILSIN

Terör örgütü PKK’nın, Almanya’da kültür dernekleri kisvesi altında gençlerin beyinlerini zehirlediği ve üye toplama gayretinde olduğunu vurgulayan Maide T., “Bunların dernekleri kapatılırsa ancak o zaman yakaları tutuşur, o zaman çocuklarımızı geri alabiliriz. Bu dernekler kapanmadığı sürece bu çocuklar kaçırılmaya devam edecek. Bu dernekler kapatılsın” ifadelerini kullandı. Almanya’da 12 Kasım 2019’da “okula gidiyorum” diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen “Navende Kurdistaniyen li Berlin” derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti. Maide T, Şubat 2020’den bu yana terör örgütü PKK’ya karşı eylem yapıyor.