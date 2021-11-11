Almanya’da acil yardım hatları çöktü!

Haberin Devamı

FEDERAL Sivil Koruma ve Afet Yardım Ofisi, acil hatlarda yaşanan arızanın nedeninin bilinmediğini açıkladı. Berlin Polisi, acil durumlarda vatandaşların mahalle karakollarına başvurmalarını veya internet üzerinden acil durum yardımı istemeleri çağrısı yaptı. Saksonya Anhalt eyaletinde ise acil durumda ambulans veya itfaiye çağırmak için ilgili kurumların sabit hattan aranmasını istedi. Aşağı Saksonya eyaletinde de polis ve itfaiyenin yanı sıra bazı hastanelerin de kesintiden etkilendiği açıklandı. Gün içinde ise 110 acil hattı büyük oranda yeniden hizmet vermeye başladı. Arızanın neden kaynaklandığı hâlâ araştırılıyor.