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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da acil yardım hatları çöktü!

#FEDERAL Sivil Koruma Ve Afet Yardım Ofisi#Almanya#ALMANYA
Almanya’da acil yardım hatları çöktü

Almanya’da birçok eyalette aynı anda itfaiye ve polis acil yardım hatları çöktü. 110 ve 112 numaralı acil telefon hatlarındaki arıza, Brandenburg, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Aşağı Saksonya,  Mecklenburg-Vorpommern, Saksonya-Anhalt, Rheinland-Pfalz ve  Saarland eyaletlerinde gözlendi. Berlin, Hamburg, Köln ve Frankfurt gibi büyük şehirlerin ya tamamında ya da önemli bir bölümünde acil hatlar ulaşılamaz hale geldi.

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FEDERAL Sivil Koruma ve Afet Yardım Ofisi, acil hatlarda yaşanan arızanın nedeninin bilinmediğini açıkladı. Berlin Polisi, acil durumlarda vatandaşların mahalle karakollarına başvurmalarını veya internet üzerinden acil durum yardımı istemeleri çağrısı yaptı. Saksonya Anhalt eyaletinde ise acil durumda ambulans veya itfaiye çağırmak için ilgili kurumların sabit hattan aranmasını istedi. Aşağı Saksonya eyaletinde de polis ve itfaiyenin yanı sıra bazı hastanelerin de kesintiden etkilendiği açıklandı. Gün içinde ise 110 acil hattı büyük oranda yeniden hizmet vermeye başladı. Arızanın neden kaynaklandığı hâlâ araştırılıyor.

 

 

 

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#FEDERAL Sivil Koruma Ve Afet Yardım Ofisi#Almanya#ALMANYA

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