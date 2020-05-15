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Avrupa
DUISBURG
Haber Giriş: 15.05.2020 - 15:29,Son Güncelleme:

Almanya’da acı veda

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Almanya’da acı veda
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Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun kurucularından evli ve 5 cocuk babası Mehmet Ali Turhan, hayata veda etti.

Almanya’da acı vedaUZUN süredir mücadele ettiği kanser hastalığına 83 yaşında yenik düşen Mehmet Ali Turhan’a bugün Duisburg Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katılım büyük oldu. Almanya’nın her yanından gelen yüze yakın insan, koronavirüs riski nedeniyle maskeli kılınan cenaze namazında helallik verdi. Turhan ailesi babalarına veda ederken, cenazenin yarın Frankfurt’tan Türkiye’ye gönderileceği ve Burhaniye’de toprağa verileceği söylendi.

 

 

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