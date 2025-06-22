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Almanya’da 94 yaşındaki sürücü 8 kişiyi yaraladı

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#Almanya#Trafik Kazası#Yaşlı Sürücü
Almanya’da 94 yaşındaki sürücü 8 kişiyi yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 18:10

Almanya’nın Hameln kentinde 94 yaşındaki kadın sürücü süpermarket park yerinde 8 kişiyi yaraladı.

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Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Hameln kentinde 94 yaşındaki bir kadın sürücü 8 kişiyi yaralarken, kendisi de hafif yaralandı. Hameln polisinden yapılan açıklamaya göre, kentinin Klein Berkel kesiminde dün öğleye doğru bir süpermarketin park yerininin girişinde bir trafik kazası yaşandı. 94 yaşındaki bir kadın sürücü, direksiyona hakimiyetini kaybederek orada bekleyen müşterilerin içine daldı. Kazada 3’ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kendisi de hafif yaralanan yaşlı kadının ehliyetine ve otomobiline el konuldu. Polis, kaza nedeninin araştırılmakta olduğunu belirtirken, kadın sürücünün otomobilini kasıtlı olarak müşterilerin üzerine sürdüğünden hareket edilmediğini açıkladı.

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#Almanya#Trafik Kazası#Yaşlı Sürücü

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