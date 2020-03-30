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Avrupa
DHA, AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 30.03.2020 - 09:35,Son Güncelleme:/

Almanya’da 5 Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti

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Almanya’da 5 Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
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Almanya’da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 62 bin 435 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 541’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 108 kişi yaşamını yitirirken, 4 bin 740 kişide daha virüs tespit edildi.

Almanya’da ayrıca son 24 saatte virüs nedeniyle vefat edenlerin arasında 5 Türk vatandaşı da vardı. Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, ölenlerin 5’i de erkekti. Söz konusu kişilerin bazılarının eş ve çocuklarında da virüse rastlandığı öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya’da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12’ye yükseldi.

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