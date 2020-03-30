Almanya’da 5 Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti

Almanya’da ayrıca son 24 saatte virüs nedeniyle vefat edenlerin arasında 5 Türk vatandaşı da vardı. Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, ölenlerin 5’i de erkekti. Söz konusu kişilerin bazılarının eş ve çocuklarında da virüse rastlandığı öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya’da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12’ye yükseldi.