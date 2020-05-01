AA - DHA / Fotoğraf: Getty Image
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Almanya’da 5 Türk daha virüse yenik düştü
Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınında Almanya, 163 bin 9 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü 6’ncı ülke olmasına rağmen, söz konusu vakalardan 123 bin 500’ünün iyileştiği açıklandı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 623’e çıktı.
Almanya’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı ise 135’e yükseldi. Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Hannover, Münih ve Kiel bölgelerinden 5 Türk Kovid-19 nedeniyle vefat etti.
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