Almanya’da 5 bin 200 hasta var

Son 24 saatte kayda geçen vaka sayısı ise 522. İlk hastanın belirlendiği günden bugüne koronavirüse yakalananların sayısı 202 bin 345’e çıktı. Robert Koch Enstitüsü son 24 saat içinde 4 kişinin de virüsten öldüğünü duyurdu. Böylece ülkede toplam 9 bin 90 kişi virüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.