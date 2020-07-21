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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 21.07.2020 - 10:38,Son Güncelleme:

Almanya’da 5 bin 200 hasta var

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Almanya’da 5 bin 200 hasta var
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Almanya’da koronavirüs hastalarını izleyen Robert Koch Enstitüsü’nün verdiği rakamlara göre ülkede aktüel koronavirüs hasta sayısı 5 bin 200.

Son 24 saatte kayda geçen vaka sayısı ise 522. İlk hastanın belirlendiği günden bugüne koronavirüse yakalananların sayısı 202 bin 345’e çıktı. Robert Koch Enstitüsü son 24 saat içinde 4 kişinin de virüsten öldüğünü duyurdu. Böylece ülkede toplam 9 bin 90 kişi virüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.

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