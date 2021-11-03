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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya’da 4’üncü dalga

#Almanya#4’Üncü Dalga#Lothar Wieler
Almanya’da 4’üncü dalga

Almanya’da federal hükümet ile bazı eyaletler arasında pandemi nedeniyle ‘yeniden kısıtlamalar’ konusunda görüş ayrılığı yaşanırken, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, ülkenin tam bir “Covid 19 krizi” içinde olduğuna dikkat çekti.

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BAKAN Spahn, Kovid-19’a yakalananların sayısının ‘korkunç düzeye’ ulaştığını belirtirken, “4’üncü dalga tüm gücüyle gelmiş durumda” dedi. Artık pandeminin eski gücünü kaybettiği yönündeki yaklaşımın tamamen bir yanlış anlamadan kaynaklandığını da vurguladı. Bakan Spahn, “Şayet benim bazı açıklamalarım bu yönde yorumlandıysa, bu benim kendimi yeteri kadar açık bir biçimde ifade edemediğimi gösterir” açıklamasında bulundu.

2 MİLYONA YAKIN KİŞİ FAYDALANDI
Daha fazla insanın aşılanması halinde yoğun bakımlardaki hasta sayısının azalacağı görüşünü de yineleyen Bakan Spahn ayrıca ağustos ayı başlarında 70 yaşın üzerindekiler ile bakım evleri personeline Booster aşısı yaptırma olanağı sağladıklarını hatırlatarak, şimdiye kadar bu imkândan sadece 2 milyona yakın kişinin yararlandığını söyledi. Bu rakamın beklenin çok altında olduğunu da dile getirdi.

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#Almanya#4’Üncü Dalga#Lothar Wieler

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