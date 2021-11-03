Almanya’da 4’üncü dalga

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BAKAN Spahn, Kovid-19’a yakalananların sayısının ‘korkunç düzeye’ ulaştığını belirtirken, “4’üncü dalga tüm gücüyle gelmiş durumda” dedi. Artık pandeminin eski gücünü kaybettiği yönündeki yaklaşımın tamamen bir yanlış anlamadan kaynaklandığını da vurguladı. Bakan Spahn, “Şayet benim bazı açıklamalarım bu yönde yorumlandıysa, bu benim kendimi yeteri kadar açık bir biçimde ifade edemediğimi gösterir” açıklamasında bulundu.

2 MİLYONA YAKIN KİŞİ FAYDALANDI

Daha fazla insanın aşılanması halinde yoğun bakımlardaki hasta sayısının azalacağı görüşünü de yineleyen Bakan Spahn ayrıca ağustos ayı başlarında 70 yaşın üzerindekiler ile bakım evleri personeline Booster aşısı yaptırma olanağı sağladıklarını hatırlatarak, şimdiye kadar bu imkândan sadece 2 milyona yakın kişinin yararlandığını söyledi. Bu rakamın beklenin çok altında olduğunu da dile getirdi.