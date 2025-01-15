Almanya’da 41 parti seçimlere katılacak

Haberin Devamı

ALMANYA Federal Seçim Kurulu, partilerin 23 Şubat seçimlerine katılım başvuruları konusundaki değerlendirmelerin tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, Federal Meclis’te veya eyalet meclislerinde en son yapılan seçimlerden bu yana kesintisiz en az 5 milletvekiliyle temsil edilen 10 partinin yanı sıra seçimlere katılmak için başvuruda bulunan 31 siyasi oluşumun da parti olarak kabul edildiği ve seçimlere toplamda 41 partinin katılabileceğini bildirildi. Göcmenler tarafından kurulan ‘Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch’ (Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifakı-DAVA) adlı parti seçimlere katılma hakkı elde ederken, kısa bir süre önce kurulan Döner Partisi (Deutsche Partei für die ökonomischer Neuordnung essentieller Ressourcen-Temel Kaynakların Ekonomik Olarak Yeniden Düzenlenmesi İçin Alman Partisi) ise bu seçimlere katılamayacak. Bu yıl seçimlere katılacak parti sayısı, dört yıl önceki seçimlere göre daha az. 2021 yılında 53 parti seçimlere katılma hakkı kazanmıştı. Ancak nihai olarak sadece 47 parti gerekli destekleri sağlayarak seçime girebilmişti.