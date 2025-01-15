Almanya’da 41 parti seçimlere katılacak

Murat TOSUN / BERLİN - Fotoğraflar: Arşiv, dpa
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 12:02
Almanya Federal Seçim Kurulu, 23 Şubat’ta yapılacak seçimlere katılmak için resmi koşulları yerine getiren partileri belirledi. Buna göre 41 parti genel seçimlere katılma hakkı kazandı.
ALMANYA Federal Seçim Kurulu, partilerin 23 Şubat seçimlerine katılım başvuruları konusundaki değerlendirmelerin tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, Federal Meclis’te veya eyalet meclislerinde en son yapılan seçimlerden bu yana kesintisiz en az 5 milletvekiliyle temsil edilen 10 partinin yanı sıra seçimlere katılmak için başvuruda bulunan 31 siyasi oluşumun da parti olarak kabul edildiği ve seçimlere toplamda 41 partinin katılabileceğini bildirildi. Göcmenler tarafından kurulan ‘Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch’ (Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifakı-DAVA) adlı parti seçimlere katılma hakkı elde ederken, kısa bir süre önce kurulan Döner Partisi (Deutsche Partei für die ökonomischer Neuordnung essentieller Ressourcen-Temel Kaynakların Ekonomik Olarak Yeniden Düzenlenmesi İçin Alman Partisi) ise bu seçimlere katılamayacak. Bu yıl seçimlere katılacak parti sayısı, dört yıl önceki seçimlere göre daha az. 2021 yılında 53 parti seçimlere katılma hakkı kazanmıştı. Ancak nihai olarak sadece 47 parti gerekli destekleri sağlayarak seçime girebilmişti.
20 OCAK SON GÜN
Birçok parti için seçimlere katılım hâlâ kesin değil. Federal Meclis’te veya bir eyalet meclisinde en az 5 milletvekili ile temsil edilmeyen partiler, seçimlere katılabilmek için destek imzası toplaması gerekiyor. SPD, CDU, Yeşiller, FDP, AfD, CSU, Sol Parti (Die Linke), Bündnis Deutschland, BSW, Freie Wähler ise doğrudan seçimlere katılacak. Bunun yanı sıra Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) de imza toplama şartından muaf tutuldu. SSW, ulusal azınlık partisi olarak tanındığı için bu partiye yüzde 5 barajı uygulanmayacak.
Partilerin seçim önerileri ve destek imzalarını 20 Ocak saat 18.00’e kadar sunmaları gerekiyor. Teklifler, eyalet seçim kurullarına veya mahalle seçim kurullarına teslim edilecek. 24 Ocak’ta, eyalet ve ilçe seçim kurulları tarafından nihai kararlar açıklanacak. Yeni seçim yasasında yapılan değişikliklere göre, bir partinin yerel adayları ancak o eyalette bir ‘eyalet listesi’ sunulursa kabul edilebilecek. Bu yıl seçimlere katılmak isteyen toplam 56 grup başvuruda bulundu. Ancak 15’i gerekli koşulları karşılayamadı. Elenenler arasında ‘Motorspor Partisi’, ‘Emekliler Partisi’ ve ‘Aşırı Sağcı Kimlik Hareketi’ de bulunuyor. Federal Seçim Kurulu tarafından reddedilen tüm partiler, 18 Ocak’a kadar Federal Anayasa Mahkemesi’ne itiraz hakkına sahip.
2 BİN İMZA GEREKİYOR
Seçimlere katılma hakkı kazanan DAVA’nın eyaletlerde 20 Ocak’a kadar en az 2 bin imza toplaması gerekiyor. Federal Seçim Kurulu’nun, DAVA’nın siyasi parti statüsünü onaylamasında, partinin kuruluşundan sadece 2.5 ay sonra Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için 150 bin destek imzası toplamasının etkili olduğu belirtildi. Partinin kurucularından ve Başkan Yardımcısı Hakan Yazanel
, bu başarının sadece DAVA için değil, Almanya’da değişim isteyen herkes için tarihi bir gün olduğunu söyledi. Yazanel “Halkımızın bize gösterdiği güven, siyasette yeni bir sayfa açtığımızın en somut göstergesidir. Bu destek, mevcut düzenden memnuniyetsizliği ve yeni çözümler arandığını ortaya koyuyor” dedi. Parti yetkilileri, kısa sürede Almanya’nın dört bir yanından geniş bir destek kazandıklarını ve halkın temel sorunlarına çözüm üretmek için çalışmalara başladıklarını belirtti. Yazanel, “Sadece sorunları dile getirmekle kalmayıp bu sorunlara çözüm üreten bir siyaset anlayışıyla hareket ediyoruz. Almanya’nın her kesimini kucaklayan bir vizyonla yola çıktık” dedi. Parti, şu anda martta yapılacak olan Hamburg eyalet seçimleri ve genel secimlerde Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) bölgesi için destek imzası topluyor.