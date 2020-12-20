Almanya’da 400 para otomatı patlatıldı

2020 yılı içinde eyaletler arasında en çok soyulan banka otomatı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde gerçekleşti. 174 para otomatı patlatılarak içindeki nakit paralar çalındı. Daha önce yapılan açıklamada Hollandalı çetelerin KRV’deki para otomatlarını soyduğu belirtilmişti. BKA’nın açıklamasında Aşağı Saksonya eyaletinde 45, Baden Württemberg eyaletinde 36 ve Rheinland Pfalz eyaletinde de 34 para otomatının soyulduğu belirtildi.

HOLLANDA’DAN GELEN ÇETE ÜYELERİ

Geçen yıl ise ülke genelinde 349 para otomatı soygunu gerçekleşmişti. 132 soygunun faili yakalanmıştı. 68 soygunun sorumlularının Hollanda’dan gelen çete üyeleri olduğu belirlenmişti. BKA açıklamasında soyguncuların milyonlarca euro çaldıklarını belirtirken, çalınan para miktarının verilen maddi zararın çok altında kaldığına da dikkat çekti.