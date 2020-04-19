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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 19.04.2020 - 10:19,Son Güncelleme:

Almanya’da 37 bin asker hazır bekletiliyor

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Almanya’da 37 bin asker hazır bekletiliyor
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Almanya’da Kovid-19 salgınında eyaletleri ve yerel yönetimleri desteklemek amacıyla 37 binden fazla askerin hazır bekletildiği belirtildi.

ALMAN Haber Ajansı’nın (dpa) haberinde, hazır bekletilen askerlerin 17 bininin sağlık hizmetlerinde görev yaptığı bildirildi. Haberde ayrıca, ülkedeki 5 askeri hastanede Kovid-19 hastaları için 820 yatak ayrıldığı ve yoğun bakıma ayrılan yatak sayısının ise 159 olduğu kaydedildi. Öte yandan, Hessen Eyaleti’nde salgın nedeniyle tatil edilen okullarda ‘sınıfta kalma’ uygulaması kaldırıldı. Eyaletin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin performanslarının bu eğitim ve öğretim yılında sınırlı ölçüde değerlendirilebildiğinden hiçbir öğrencinin sınıfta kalmayacağı duyuruldu. Salgın öncesinde sınıf tekrarı ihtimali bulunan öğrencilerin durumuna, aileleriyle yapılacak görüşmeler neticesinde karar verileceği vurgulandı.

 

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