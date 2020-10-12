Almanya’da 342 bin çocuk ‘yuva’sız

ALMANYA’da Başbakan Angela Merkel hükümeti 2013 yılında çıkardığı yasayla her çocuğun yuvaya gitme hakkını yasal güvenceye aldı. Ancak yasaya rağmen bu haktan yararlanamayanların sayısı da oldukça fazla. Yapılan bir araştırmaya göre 2020 yılında 342 bin çocuk açıkta kaldı. Ailelerin yaptığı başvuruya rağmen çocuklar gidecek yuva bulamadı.

BAKAN DOĞRULADI

Almanya genelinde yuvalarda yer bulamayan çocukların oranı bu yıl için yüzde 14 olarak açıklandı. Bu oran 2015 yılında yüzde 10 civarındaydı. Federal Aile Bakanlığı açıkta kalan çocuk sayısını doğrularken, her geçen gün açığın büyümesinin nedeninin ailelerin çocuklarını mümkün olduğu kadar erken yaşlarda yuvaya gönderme eğiliminden kaynaklandığına işaret etti.