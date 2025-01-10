3.3 milyon kişi kayıt dışı çalışıyor

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Araştırmada ayrıca, 2014-2024 yılları arasında Almanya’daki kayıt dışı ekonominin gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 10’una denk geldiği vurgulandı. Kayıt dışı ekonominin önüne geçmek için vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin azaltılması gerektiğini belirten IW, yeni yasaların, yönetmeliklerin ve denetimlerin tek başına etkili olamayacağını savundu. Araştırmayı yürüten ekonomist Dominik Enste, “Devlet, kayıt dışı çalışmanın nedenlerini ortadan kaldırmalı. Çalışanların kazançlarının büyük kısmının kesinti olarak gitmesi kayıt dışı çalışmayı cazip hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

ERKEKLERDE DAHA YÜKSEKAraştırma ayrıca, daha yüksek gelir grubunda olan kişilerin kayıt dışı çalışmaya daha eğilimli olduğunu ve bunun daha kârlı olduğunu gösteriyor. Erkekler arasında kayıt dışı çalışma oranı yüzde 7.5 iken, kadınlar arasında bu oran yüzde 3.5. Yaş grupları açısından ise 18-34 yaş arası gençlerde kayıt dışı çalışma oranı yüzde 11 olarak tespit edilirken, diğer yaş gruplarında bu oran yüzde 3 ila yüzde 5 arasında değişiyor. Araştırmaya göre, Almanya’daki kayıt dışı ekonomi diğer birçok sanayileşmiş ülkeye göre daha küçük bir paya sahip. Yunanistan’da kayıt dışı ekonominin oranı yüzde 21.4, İtalya’da yüzde 20.4, İspanya ve Portekiz’de ise yüzde 17 civarında. Ancak yüzde 5.8 ile ABD, yüzde 6.2 ile İsviçre ve yüzde 8.7 ile Japonya’da kayıt dışı çalışma Almanya’ya kıyasla daha az durumda.