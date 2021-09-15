Almanya’da ‘2G’ kuralı yaygınlaşıyor

BAŞKENT Berlin’de ise gastronomi sektörü, test ibraz edenleri mekanlarına alıp almama konusunda kendileri karar verecek. Sadece aşılı veya iyileşenlerin girdiği mekanlarda sosyal mesafe ve maske kuralı da kalkacak. Berlin’de ayrıca, geçerli sağlık nedenleri olanlar ve çocuklar için ‘2G’ kuralı uygulanmayacak. Böyle durumda olanlar test yaptırarak mekanlara girebilecek. Berlin Senatosu, ‘2G’ kuralını hayata geçirirken, aynı zamanda aşı olmayanların virüsten korunmasını gerekçe gösterdi. Berlin’deki ‘2G’ kuralı gastronominin yanı sıra, özel kutlamalar, büyük toplantılar, sosyal mesafenin uygulanamayacağı hizmet sektörü, spor etkinlikleri, hayvanat bahçeleri, sauna ve kumarhaneler için de geçerli olacak.