Almanya’da 21 milyon emekliye müjde  

ALMANYA’nın hem doğu hem de batı eyaletlerinde yaşayan 21 milyon emekli hatırı sayılır oranda zam aldı. Bu ayın başından itibaren uygulanan zam oranları şöyle: Ülkenin doğusunda yaşayan emeklilerin aylıkları yüzde 4.2, batı eyaletlerinde yaşayanlara ise yüzde 3.45 oranında arttı. Federal hükümet yetkililerin yaptığı hesaba göre, örneğin 45 yıl boyunca Almanya ortalamasında gelir elde eden bir sigortalı, doğuda yaşıyorsa 60.30 Euro zamla aylığı 1495 Euro’ya, batı eyaletinde yaşayan ise 51.37 Euro zamla aylığı 1538.55 Euro’ya yükselmiş oldu.

EMEKLİLER DE YARARLANACAK

Koronavirüs pandemisi nedeniyle krize giren ekonomi dünyasını canlandırmak için federal hükümet tarafından karara bağlanan önlemler paketinden, emekliler de nasibini alacak. Halkın alım gücünü artırmak ve ekonomiyi canlandırmak adına 01.07.2020 tarihinden itibaren Katma Değer Vergi (KDV) oranı yüzde 19’dan yüzde 16’ya düşürüldü. Bu uygulama 31.12.2020 tarihine kadar yürürlükte kalacak. Hükümet, ekonomik gelişmeye bağlı olarak yıl sonuna doğru KDV indirimine ilişkin kararını yeniden gözden geçirecek.

ÇOCUKLU AİLELERE DESTEK

Federal hükümet tarafından uygulamaya konulan 130 milyar Euro’luk ekonomi paketi, çocuklu aileleri sevindirecek tedbirleri de kapsıyor. Buna göre, düşük gelirli ailelere, çocuk başına 300 Euro maddi destek verilecek. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çocuklarının bakımı ve eğitimi için yaptıkları ek harcamaları karşılamak için ek çocuk yardımı yapılacak. Söz konusu yardım ödeneği üç ay süreye yayılacak ve çocuk parasıyla birlikte ödenecek. Geliri yüksek olanlara ise çocuk yardımı yapılmayacak. Ek çocuk yardımı ödeneği, vergi denkleştirmesinde, çocuklar için yapılan ve vergiden düşülebilen harcama kalemiyle mahsup edilecek.

VİRÜSLÜ EV HAYVANLARI

Koronavirüs sadece insanlara bulaşmakla kalmıyor, hayvanlara da, özellikle evde beslediğimiz ev hayvanlarına da geçebiliyor. Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner tarafından hazırlanan ve Eyaletler Meclisi’nde 03.07.2020 tarihinde oylamaya sunulacak genelgeyle, virüs tespit edilen ev hayvanları da, artık bundan böyle kayıt altına alınması hedefleniyor. Her ne kadar yapılan araştırmalarda söz konusu virüsün hayvanlardan insanlara geçtiği bilimsel olarak tespit edilmemiş olsa dahi, yürürlüğe girmesi planlanan yeni uygulama, bu konuda yapılacak bilimsel araştırmaları desteklemeyi amaçlıyor. Ancak bildirim zorunluluğu sadece virüs bulaşan ev hayvanları için geçerli olacak, sahipleri ise kayıt zorunluluğundan muaf tutulacak.

KORONA TESTLERİ YAYGINLAŞTIRILIYOR

Hazır söz koronavirüsünden açılmışken, bu konuda 01.07.2020’den itibaren yürürlüğe girecek bir başka uygulamayı da hatırlatmak istiyoruz. Koronavirüs testleri, temmuz ayından itibaren halkın daha geniş kesimleri tarafından yaptırılabilecek. Test masrafları hastalık belirtisi olmasa da sağlık sigortaları tarafından karşılanacak. Bu ayın başında yürürlüğe giren ve 14 Mayıs tarihine kadar geriye dönük hayata geçirilen yeni uygulamayla, başta huzurevleri ve bakımevleri olmak üzere, okullar, yuva ve keşlerde virüs vakası ortaya çıkması halinde bu kurum ve kuruluşlarda görev yapan personel de artık test yaptırabilecek. Huzurevlerinde ise virüs vakasının görülmese de istek üzerine çalışanlar test yaptırabilecekler.

EŞCİNSELLİĞE KORUMA

Almanya’da cinsellik konusundaki tercihin bireylere ait olduğu, artık kanunla güvence altına alındı. Almancası ‘Konversionstherapie’ (dönüştürme terapisi de denilebilir) olan ve eşcinselliğin tedavi edilmesini amaçlayan her türlü terapi yöntemine karşı bireyleri koruma altına alan yasa, 24.06.2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Söz konusu yasa uyarınca, reşit yaşta olmayan veya kendi iradesine sahip olamayanlara bu terapinin zorunlu olarak uygulanması yasaklanacak. Kanuna uymayanlar suç işlemiş sayılacak. Söz konusu terapi yöntemini reklam yoluyla tanıtanlara cezai müeyyideler uygulanacak. Cinsel sapıklar veya pedofiller ise kapsam dışında tutuldu. Cinsel bozukluk yaşayanlar ise istekleri halinde cinsel dönüşüm terapisi görmeye devam edebilecekler.

EBEVEYNLERE BAKIM DESTEĞİ

Çocuğu koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan yuva veya okullarda kayıtlı olan iş sahibi ebeveynler, çocuklarının başında kalmak zorunda oldukları dönemde işe gidemedikleri için doğan gelir kaybını 20 haftaya kadar devletten alabilecek. Yeni uygulama, çocuğu 12 yaşına kadar olan ve gittikleri okul veya yuva koronavirüs pandemisi nedeniyle tedbiren kapatıldığı için çocuklarına evde bakmak zorunda kalan ebeveynler için geçerli olacak. Uygulama, 30 Mart tarihinden itibaren geriye dönük olarak hayata geçirildi.

YOL GÜVENLİĞİ

Bu ayın başından itibaren yolda bisikletlilerin güvenliği için bir dizi tedbirler daha alındı. Başta TIR olmak üzere yeni model ağır vasıtaların güvenli bir şekilde şerit değiştirmelerine yardımcı olacak teknik cihazla donatılması zorunlu hale getirildi. Dorseli uzun ağır vasıtalara ayrıca, treylerin veya dorselerin her iki yanında, şerit değiştirme sinyal sistemi takılması gerecek. Şerit değiştirme asistanı olarak da adlandırılan teknik donanım sayesinde, özellikle kavşaklarda ağır vasıta araçların sebebiyet verdiği ve başta bisikletliler olmak üzere yayaların da karıştığı ağır trafik kazaların sayısının azaltılması hedefleniyor. 01.07.2022 tarihine kadar eski model TIR’lara da şerit değiştirme asistanı taktırma zorunluluğu getirildi.

TIR’LARA TATİL YASAĞI

Önümüzdeki tatil döneminde yollardaki trafik yoğunluğunu azaltmak için TIR’lar için geçerli olmak üzere 1 Temmuz-31 Ağustos arasındaki dönemi kapsayan yeni bir Karayolları Trafik Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Buna göre, kamyon ve diğer ağır vasıta araçlar söz konusu tarih aralığında, pazar ve tatil günlerinde yük taşımacılığı yapamayacak. 7.5 tonajın üzerindeki ağır vasıta araçlar ise cumartesi günleri otobanları saat sabah 07.00 ile akşam saat 20.00 arasında yük taşıyabilecek. Dorse, treyli veya römorklu araçlar için de uygulama geçerli olacak.

ŞEKER TAKVİYESİNE YASAK

Bebek veya çocuklar için meyveli veya bitkili çayların bundan böyle şeker veya şekerli tatlandırıcılar ihtiva etmesi yasaklandı. Çay ambalajlarda, ürünün şeker ihtiva etmediğine ilişkin ibareler yer alacak. Söz konusu uygulama 29 Mayıs tarihinde yürürlüğe girmişti.

-BUNU NOT EDİN-

EMEKLİYE ÇALIŞMA YOLU RESMEN AÇILDI

YURTDIŞI borçlanma yoluyla emekli olup yaşamını yurtdışında sürdüren emeklilere yüzünü güldüren 7247 sayılı ‘Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandıktan sonra şimdi de Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi. 26 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’nin 31167 sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren kanun, yurtdışındaki sürelerini borçlanarak emekli olan emeklilere, kısa süreli işlere çalışma izni veriyor.

Yapılan değişiklik söz konusu kanunun üçüncü maddesinde yer aldı. Buna göre, 08.05.1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 6’ncı maddesine eklenen fıkrada, “Yurtdışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları bu madde kapsamında değerlendirilmez ve kesilmez” denildi.

Buna göre, kısa süreli işlerde çalıştıkları için aylıkları kesilen yaklaşık binin üzerindeki emekliye tekrar aylık bağlanacak ve bundan böyle kanunda belirtilen işlerde çalışmak isteyen emeklilerin aylıkları kesilmeyecek. Ancak hangi tür işlerin kısa süreli çalışma kapsamına girdiği ise SGK tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenecek. Emeklilere, aylıklarının kesilmesi riskini önlemeleri için, söz konusu yönetmeliğin çıkmasını beklemelerini tavsiye ediyoruz.